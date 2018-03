Santa Cecília: 'vaquinha' para restaurar igreja

Com 109 anos de história, a Igreja de Santa Cecília, no centro de São Paulo, está sendo restaurada graças a uma campanha de arrecadação de fundos do pároco Alfredo Nascimento. A obra deve ser concluída em novembro. Entre os problemas da construção estão infiltrações e a degradação de sua pintura externa.

O plano de restauração começou há seis anos, quando o pároco orçou o custo: R$ 136 mil. "Diminuímos os trabalhos sociais e fazemos campanha de arrecadação entre os frequentadores, que reconhecem o valor da igreja como patrimônio histórico."

Projetada em estilo neoclássico, a igreja ostenta nas paredes internas telas dos artistas Benedito Calixto e Oscar Pereira da Silva, que tem trabalhos no Teatro Municipal e na Igreja da Consolação.