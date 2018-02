Santa barbaridade!

Além de Fuleco e Felipão, o brasileiro também escolheu dia desses pela internet as 15 finalistas do concurso Miss Bumbum 2012. Capaz de ter deixado as melhores de fora.

Que maldade!

Corre nas redes sociais uma paródia do clássico O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, protagonizado por um ex-presidente e uma ex-chefe de gabinete da Presidência em São Paulo, com o título O Bebum de Rosemary. No final, ela o apunhala pelas costas!

'Comandantas'

Depois de uma 'presidenta' da República, o Brasil ganhou nesta semana uma 'contra-almiranta'. Viva Dalva Maria Carvalho Mendes, primeira mulher entre os oficiais-generais da Marinha!

Vieirada

Quem tem sobrenome Vieira tem bons motivos para estar apreensivo com a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Já prenderam o Paulo, o Rubens, o Marcelo... Todos Vieira!

Má companhia

Luis Fernando Veríssimo voltou a si no momento em que, segundo os enfermeiros - ô, raça! -, ouviu um médico comentar com outro que Carlinhos Cachoeira também havia baixado no hospital com uma série de complicações inesperadas. O escritor achou, decerto, que estava na hora de ficar bom por mais uns tempos! Graças a Deus!

No fundo, no fundo, a motivação é a mesma: o que leva as madames um dia aos consultórios de cirurgia plástica e de aplicação de botox não é lá muito diferente do que faz uma obra de arte sacra chegar aos ateliês de restauração. Mas nada justifica que estejam todas - certas senhoras e as Nossas Senhoras - ficando a cara da Ângela Bismarch!

O que fizeram com a Santa Bárbara do século 19 da Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Jurujuba, Niterói (RJ), francamente, nem quando a musa loura do bisturi cismou de esticar os olhos para sair de japonesa em uma escola de samba ficou tão ruim!

A Iansã do candomblé virou uma espécie de Barbie Santa e corre agora o risco de toda mulher que está sempre tentando consertar o estrago da última plástica: a possibilidade de ir piorando a cada intervenção é imensa!

Resta aos fiéis que comemoram na próxima terça-feira o Dia de Santa Bárbara rezar para que sua imagem de Jurujuba tenha ao menos o conforto concedido à pintura do Cristo de Zaragoza, que, deformado em restauração na Espanha, virou fenômeno midiático e fez seu valor de mercado subir astronomicamente.

As madames não têm nem sequer essa esperança!

Só o que faltava

Os dias não têm sido fáceis para Lula. Pior de tudo foi chegar em casa na noite do lançamento do calendário Pirelli e administrar a crise de ciúme de

dona Marisa Letícia por causa da Sophia Loren.