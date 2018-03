Santa Bárbara tem 2 casos de leptospirose A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d"Oeste, no interior de São Paulo, confirmou ontem dois casos de leptospirose na cidade. Segundo a pasta, seis casos suspeitos foram notificados, mas houve a confirmação da doença em duas mulheres. O órgão informou ainda que em um dos casos a paciente teve contato direto com a água da chuva. No segundo caso, a contaminação aconteceu em Piracicaba, onde a paciente também esteve em um alagamento.