Sambódromo recebeu folião com renda menor O carnaval de São Paulo recebeu neste ano público com renda inferior ao do frequentador do sambódromo de 2011. Segundo pesquisa divulgada ontem pela São Paulo Turismo (SPTuris), a renda mensal de 31,3% dos foliões é de 3 a 5 salários mínimos; no ano passado, foi de 5 a 10 mínimos. "A classe C comprou mais eletrodomésticos e teve acesso ao carnaval", disse Luiz Sales, diretor da SPTuris. Mas quem veio só para curtir o carnaval - 10,3%, os turistas de fato - ficou 5 dias na capital, 2 a mais do que quem veio em 2011.