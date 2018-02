SAMBÓDROMO CHEIO DE CARROS

Quem passa na frente não tem como não parar para dar uma olhadinha. As cores e as figuras de proporções enormes que já estão dentro do sambódromo do Anhembi fazem motoristas desacelerarem para terem uma prévia do que será o desfile do carnaval 2013.

Dos 35 carros alegóricos que vão desfilar na sexta-feira, 30 já estão na concentração do sambódromo.

Das alegorias que fazem parte do desfile de sábado, só algumas estão no Anhembi, na área da dispersão. As demais estão em um terreno ao lado do sambódromo, na Avenida Olavo Fontoura, zona norte da capital.

Setenta carros vão desfilar no Grupo Especial.

Cada escola é obrigada a ter cinco alegorias - nem mais nem menos. Eles só podem ter no máximo 15 metros de altura.

O maior carro será da Império da Casa Verde, com 70 metros de comprimento. O tema da alegoria é o fundo do mar. Para empurrá-la, 53 pessoas vão suar a camisa durante o desfile. / A.R. e J.D.