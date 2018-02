'Salve' manda parar ataque em Santa Catarina

A gravação foi interceptada na quinta-feira e divulgada pelo Diário Catarinense. "Amanhã (sexta-feira), se não tiver visita lá é porque os órgãos competentes vão continuar na casa (o Presídio de São Pedro de Alcântara, de onde teriam partido as ordens)." No local, estão sendo feitos exames de corpo de delito para verificar se os presos têm sofrido tortura - ou seja, por meio dos ataques, os detentos teriam conseguido chamar a atenção para a situação nos presídios. Na semana passada, foram identificados 60 presos com algum tipo de lesão.

O comparsa responde que vai "passar um salve (ordem) também em Biguaçu", perto da capital. A noite de domingo foi a primeira sem ataques no Estado em uma semana. No período, 47 pessoas foram presas e três, mortas.