Salvador vai mudar circuito em 2014 O prefeito de Salvador, ACM Neto, disse ontem que o carnaval da cidade vai passar por uma série de mudanças no próximo ano. As principais devem ser a criação do Afródromo, um circuito para desfile de blocos afro e afoxés, e a diminuição do mais tradicional circuito da cidade - o Osmar (Campo Grande). "O carnaval do Rio aprendeu com a Bahia a fazer o carnaval de blocos. Agora, queremos aprender com o Rio a fazer um desfile mais cênico, como nas escolas de samba." / TIAGO DÉCIMO