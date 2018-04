Salões de negócios da semana de moda vão bem, obrigado

Semana de moda não é só o vaivém das modelos nos desfiles; é, acima de tudo, negócio. E o negócio no Rio anda bem das pernas. Os dois salões realizados simultaneamente ao Fashion Rio, o Rio-à-Porter e o Fashion Business, que terminam hoje, vêm compilando bons resultados. Ao que tudo indica, será superada a cifra de R$ 1,3 bilhão dos eventos passados (somados os dois).

Os números do Fashion Business não foram fechados, mas, segundo sua coordenadora, Eloysa Simão, as vendas estão tão boas que parte das grifes igualou seus rendimentos aos fechados na semana de primavera-verão, em junho passado - essas temporadas são sempre muito mais robustas, dada a vocação natural do País tropical.

"O outono-inverno é uma estação menor, que responde por um terço das vendas das marcas apenas. O evento se firmou no calendário, o Rio já é passagem obrigatória. As pessoas gostam de vir a trabalho para cá, porque a cidade permite o relaxamento", diz Eloysa.

O movimento estimado é de 20 mil lojistas. Mil, considerados VIPs, tiveram passagem aérea e hospedagem pagas pelo evento.

No Rio-à-Porter, de acordo com a organização, o crescimento em relação ao inverno 2011 chegou, em alguns casos, a 30%, isso já no primeiro dia. A maior parte dos lojistas vem de perto, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Balé. Ontem, a passarela do Fashion Rio - que só acaba amanhã - foi aberta pela leveza da coleção de Bianca Marques inspirada na bailarina Ana Botafogo.

A estilista, que fez sua estreia, chamou a bailarina para abrir os trabalhos (de tutu e sapatilha de ponta) e fechar (com uma peça da coleção) a apresentação, que reproduziu a leveza do universo do balé, nos materiais (seda, tule, cetim), clima (romantismo, fluidez) e estampas (de cisnes e flores).

Ainda estavam programados para ontem no Fashion Rio os desfiles das grifes Maria Bonita Extra, New Order, Espaço Fashion e Coca-Cola Clothing.

Hoje e amanhã. Hoje, a semana de moda carioca terá os desfiles de Walter Rodrigues, R.Groove, Ágatha, Filha de Gaia e Printing. Amanhã, último dia, estão na programação Giulia Borges, Nica Kessler, Andrea Marques, Oestúdio e, para fechar, Auslander.