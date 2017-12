Salgueiro e Portela são as apostas hoje

Salgueiro e Portela deixaram a Passarela do Samba aclamadas pelo público aos gritos de "é campeã". São fortes candidatas ao título do Grupo Especial do carnaval do Rio de 2014. Outras possíveis vencedoras são a Unidos da Tijuca, que encerrou a festa ao amanhecer de ontem sem brilho, mas com um desfile correto, e a Beija-Flor de Nilópolis, que passou pelo sambódromo na madrugada de segunda com exuberância para contar a história do comunicador José Bonifácio Oliveira Sobrinho (Boni), ex-superintendente da TV Globo.

A Portela pode levar vantagem por ter feito um desfile sem contratempos. O Salgueiro deve perder pontos em conjunto e evolução, por problemas com carros alegóricos. Já a Unidos da Tijuca não apresentou as surpresas que caracterizam o trabalho de seu carnavalesco, Paulo Barros.

A apuração começa hoje às 15h45. São quatro jurados para cada um dos dez quesitos - a nota menor será descartada e só uma agremiação será rebaixada. / SILVIO BARSETTI, MONICA CIARELLI, CLARISSA THOMÉ, ROBERTA PENNAFORT, THAISE CONSTANCIO, MARIANA SALLOWICZ, FABIO GRELLET e FELIPE WERNECK