Salário pago no Estado é o menor da Região Sudeste Levantamento feito pelo "Estado" mostrou que, de fato, os salários dos bombeiros do Rio são os piores da categoria na Região Sudeste. Enquanto o piso salarial bruto dos militares fluminenses é de R$ 1.031,38, Minas paga R$ 2.041 a seus bombeiros. No Espírito Santo, o salário é de R$ 2.010. Em São Paulo, bombeiros que trabalham em cidades com até 500 mil habitantes recebem R$ 1.985,82 - os de municípios mais populosos recebem oficialmente R$ 2.170,72.