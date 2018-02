Sair bem cedo: o jeito hoje de fugir do trânsito na estrada

Quem pode antecipar a saída do feriadão de ano-novo para hoje deve se programar para pegar a estrada bem cedo. A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, prevê fluxo intenso no sentido litoral já a partir das 8 horas. E a situação não melhora até as 16h do domingo, dia 30.

Até lá, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta estarão operando no sentido litoral. A partir das 17h do domingo, apenas a pista norte da Imigrantes e as duas da Anchieta serão rotas de acesso à praia.

Na segunda-feira, véspera de ano-novo, o sistema vai ser normal. Mas, já a partir da 1h do dia 1.º, começa a subida, com a Imigrantes e a pista sul da Anchieta operando no sentido São Paulo.

Muita gente - em cerca de 447 mil veículos - já antecipou para anteontem e ontem a descida ao litoral sul - o número ficou dentro do previsto pela Ecovias. Entre hoje e domingo, porém, a concessionária estima receber entre 453 mil e 665 mil veículos.

O trânsito para o litoral norte também tem sido intenso nos últimos dois dias. Ontem, a pista única no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios já não dava conta do enorme volume de carros - nem com a instalação de faixa reversível a partir do km 68, perto da saída para Mogi das Cruzes.

A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é de que os piores horários sejam das 14h de amanhã às 2h de sábado, das 7h às 18h do sábado e das 7h às 14h de domingo.

Já a Rio-Santos, entre Bertioga e São Sebastião, deverá ter desvio para separar o fluxo de quem vai à Riviera de São Lourenço, em Bertioga, dos carros com destino a São Sebastião.

Ontem, as praias ainda estavam tranquilas. Na do Tombo, no Guarujá, o aposentado João Xavier Bugni, de 69 anos, ficou surpreso com o baixo movimento. "Hoje está ótimo, mas até sábado deve lotar."