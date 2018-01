Saints of Valory, ou como se faz o parto de uma banda Na Cidade do Rock, às 21h33 de ontem, no Palco Sunset, pouco mais de mil pessoas testemunharam a estreia de uma banda no mundo do pop rock. Mas o nascimento do Saints of Valory teve condimentos para a sua profecia de futuro: o som era tecnicamente perfeito; o grupo foi ovacionado pela pequena plateia; os músicos testaram os próprios instrumentos e o som antes do show.