Saídas do litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes apresenta trechos de lentidão nesta manhã

A maior parte das rodovias que cortam São Paulo apresenta tráfego normal na manhã deste sábado. Neste momento, os únicos pontos de lentidão estão concentrados no sistema Anchieta-Imigrantes, com o motorista que deixa o litoral já enfrentando alguns trechos de tráfego intenso.

Segundo a concessionária Ecovias, o sistema segue em operação 4x6, com a descida para o litoral sendo feita pelas duas pistas da Anchieta e a subida para a capital ocorrendo pelas duas pistas da Imigrantes. Neste momento, a concessionária informa que a pista norte da Imigrantes possui lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 53 e 49, por causa do excesso de veículos. A Ecovias destaca que a pista sul é uma opção melhor para o motorista que deixa o litoral nesta manhã.

A concessionária ainda informa que as rodovias Cônego Domênico Rangoni, entre os quilômetros 268 e 270, e Padre Manoel da Nóbrega, no trecho entre os quilômetros 292 e 280, também apresentam lentidão no sentido São Paulo, causado pelo grande número de veículos nas duas estradas.

Outras rodovias que cortam o Estado não apresentam dificuldades ao motorista neste momento. A concessionária CCR AutoBAn, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, afirma que o tráfego nas duas rodovias está normal neste sábado, sem nenhuma ocorrência. A CCR ViaOeste, responsável pela operação do sistema Castello Branco-Raposo Tavares, também não registra nenhum ponto de lentidão.

As rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Fernão Dias e Régis Bittencourt também não apresentam ocorrências nesta manhã.