Saída para o feriado tem 212 km de lentidão

A saída para o feriado de 7 de Setembro fez o congestionamento na cidade de São Paulo ficar acima da média no início da noite desta sexta-feira, 4. Às 19 horas, a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) registrou lentidão de 212 quilômetros na capital, ante uma média história entre 135 e 193 quilômetros. O trânsito recorde para o horário no ano foi em 25 de fevereiro, quando as vias monitoradas pela CET atingiram 294 quilômetros de lentidão.

Nesta sexta, no mesmo horário, a Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tinha 15,3 quilômetros de vias congestionadas, da Ponte da Vila Guilherme à Rodovia Castelo Branco. Já a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, apresentava 10,7 quilômetros, da Ponte Eusébio Matoso até a Transamérica.

A previsão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) é de que 2,6 milhões de veículos trafeguem pelas estradas paulistas nos três dias de feriado. A agência informou que haverá reforço no monitoramento e manutenção dos equipamentos nas rodovias. Está previsto ainda o aumento no número de guinchos e ambulâncias. As condições das estradas estão nos sites das concessionárias.