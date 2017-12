Saída para o feriado complica trânsito em São Paulo

SÃO PAULO - A saída do paulistano para o feriado prolongado de Nossa Senhora da Aparecida provocava 143 quilômetros de congestionamento em toda a capital às 18h15 desta sexta-feira, 8.

Veja também:

Acompanhe em tempo real o trânsito de SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, é a via com maior trecho de lentidão, entre a Rua Azurita e Ponte do Piqueri.

O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna entre os kms 23 e 19 em direção a São Paulo e, do km 11 ao 21 no sentido Interior. Ambos por excesso de veículos.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito segue bom, em ambos os sentidos.

O usuário que segue pela Rodovia Régis Bittencourt em direção ao Paraná encontra o tráfego fluindo lentamente no km 354, região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. O tráfego flui normalmente no outro sentido.

A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Ruas Azurita e José Gomes Falcão.

Litoral. O Sistema Anchieta-Imigrantes iniciou por volta das 17h15 desta sexta a operação Descida (7X3). Os veículos que descem a serra podem utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes.

O retorno à capital pode ser feito pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. A operação 7X3 se estenderá até as 2 horas de sábado, 9, e volta a ser implantada no mesmo dia, das 7h às 22h.

Entre 16h e 17h desta sexta, 5.997 veículos desceram a serra rumo ao litoral sul do Estado. Na direção contrária, a concessionária registrou o tráfego de 2.571 veículos. Desde as 0h, quando teve início a contagem do feriado, 41 mil veículos viajaram em direção à Baixada Santista.