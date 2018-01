Saída para o feriado causa 147 km de lentidão em SP

A saída do paulistano para o feriado prolongado de carnaval provocava 147 quilômetros de congestionamento na cidade às 17 horas, em razão do excesso de veículos. O índice representa 17,6% dos 835 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A tendência é que a situação piore ainda mais nas próximas horas. Veja também: CET monta esquema para monitorar acesso ao sambódromo Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores pontos de lentidão - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres, com 10.200 metros. - Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista local, entre as pontes Remédios e José Gomes Falcão, com 9.200 metros. - Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista expressa, desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita, com 7.700 metros. Situação dos principais corredores Zona sul - Corredor Norte-Sul: lentidão no sentido Santana, entre os viadutos Indianópolis e Pedroso. - Avenida Ibirapuera: congestionada no sentido centro, desde a Avenida Bandeirantes até o Viaduto Indianópolis. - Avenida dos Bandeirantes: morosidade no sentido Imigrantes, entre as ruas Funchal e João Carlos Mallet. Zona norte - Marginal do Tietê: engarrafada no sentido Ayrton Senna, na pista local, entre as pontes Remédios e José Gomes Falcão. Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: lentidão no sentido Penha, desde o Viaduto do Glicério até a Avenida Alcantara Machado. - Avenida Rebouças: congestionada no sentido centro, desde o desemboque do Túnel Maria Carolina até a Rua João Moura. Zona leste - Radial Leste: morosidade no sentido bairro, desde a Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil. - Avenida Aricanduva: engarrafada no sentido Marginal, desde a Rua Julio Colaço até a Radial Leste. Centro - Avenida do Estado: trânsito complicado no sentido Ipiranga, desde a Rua Leais Paulistanos até a Avenida das Juntas Provisórias.