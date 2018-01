Saída de SP tem lentidão nas principais estradas Na véspera do fim de semana prolongado de Páscoa, o primeiro com a abertura do Trecho Sul do Rodoanel, o Sistema Anchieta-Imigrantes registrou as lentidões típicas de feriados. Segundo a concessionária Ecovias, por volta das 19 horas, as duas estradas estavam congestionadas.