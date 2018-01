Saída de Moraes faz vereadores correrem atrás de cargos

Adiar ontem a votação do projeto do mobiliário urbano fez parte de uma estratégia de vereadores para pressionar o Executivo a negociar esses cargos. Na terça-feira pela manhã, após a confirmação oficial da saída de Moraes, vereadores começaram a sondar assessores sobre a recomposição dos setores.

Os parlamentares reclamam que não são permitidas indicações políticas nos cargos de diretoria de trânsito e no Serviço Funerário desde a eleição de José Serra (PSDB) como prefeito. "Nós que conhecemos as demandas da população não somos chamados a contribuir", reclamou ontem um vereador.

Moraes despertou a ira de vereadores ao proibir qualquer engenheiro de tráfego da CET de atender aos pedidos da Câmara e dos subprefeitos sem a sua autorização por escrito. Lideranças do Legislativo ligadas ao setor de transportes, como Adilson Amadeu (PTB), Antonio Goulart (PMDB) e Milton Leite (DEM), não estavam satisfeitos com o supersecretário. O desgaste de Moraes teve papel decisivo dos vereadores do Centrão, que reclamavam dele ao prefeito Kassab.