Saída de Moraes causa debandada

Fora. Moraes deixa a administração municipal após três anos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A saída do ex-homem forte da gestão Kassab provocou debandada imediata de cargos de chefia em diversos órgãos da Prefeitura. Pelo menos 30 pessoas deixaram seus cargos no dia do anúncio oficial da queda de Alexandre de Moraes, que acumulava os cargos de secretário de Transportes e de Serviços e as presidências da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), São Paulo Transporte (SPTrans) e Serviço Funerário.

O caso mais emblemático é o da CET, que teve pelo menos 20 exonerações de cargos de chefia ontem. Quase todos são oficiais da reserva da Polícia Militar (PM) que haviam sido indicados pelo secretário Alexandre de Moraes. "Acabou a república dos coronéis", disse um funcionário de alto escalão da companhia. Ele fazia alusão ao grande número de policiais militares aposentados que passaram a ocupar cargos na administração na gestão Kassab. "De imediato, não haverá problemas para o trânsito, porque a CET consegue andar sozinha. Mas a longo prazo pode surgir um caso que exija uma decisão de chefia", afirmou.

Na CET, eram policiais militares da reserva os ocupantes dos dois principais cargos abaixo da presidência. O diretor de Operações era o coronel Rui César Melo, responsável por gerenciar o trânsito da principal metrópole do País. Foi ele o responsável, por exemplo, pelas operações de implementação das restrições à circulação dos ônibus fretados no centro expandido, em julho do ano passado.

Na diretoria de administração da companhia estava o também coronel Roberto Allegretti. Além deles, havia outros 13 oficiais da reserva na CET. Todos foram exonerados ontem pelo ainda secretário Moraes - que deixa o cargo oficialmente na sexta-feira. A Prefeitura não confirmou se as exonerações aconteceram a pedido ou se foi decisão do secretário.

Ônibus

Também deixaram os cargos diretores de outras empresas e autarquias responsáveis por serviços importantes, como o principal diretor da SPTrans, Guilherme de Toledo Benazzi, e o diretor do Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb), César Mecchi Morales.

A Prefeitura de São Paulo afirmou ontem que a saída dos quadros é normal em se tratando de uma troca de gestão e que não houve um número excessivo de baixas. Por meio da Assessoria de Imprensa, também foi informado que os serviços prestados para a população não serão prejudicados e que os órgãos vão funcionar normalmente.

Na manhã de ontem, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) confirmou o nome do ex-secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcelo Cardinale Branco, como o novo titular dos Transportes - ele também vai assumir as presidências da CET e da SPTrans. A posse será na próxima sexta-feira. Kassab também informou que, interinamente, assume a Secretaria de Serviços o titular da pasta do Planejamento, Rubens Chammas.

Elogios

Durante o evento do lançamento da Festa de São João, Kassab elogiou por um longo tempo o secretário Alexandre de Moraes e afirmou que ele realizou um trabalho "brilhante" e que sai "de cabeça erguida." O prefeito afirmou que o secretário havia pedido para deixar o cargo ao fim de seu primeiro mandato, mas que ele o convenceu a continuar. "Eu sou bom de lábia, achei que fosse convencê-lo a ficar mais um pouquinho, mas desta vez ele foi bastante enfático", disse o prefeito, negando que Moraes tenha sido demitido.

Kassab também disse que todas as políticas de transporte adotadas até agora serão mantidas e que será dada continuidade aos projetos elaborados pela gestão de Moraes.

ALTO ESCALÃO DE SAÍDA

Mágino Alves Barbosa Filho, secretário adjunto dos Transportes

Rui César Melo, diretor de operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

Roberto Allegretti, diretor de administração da CET

Luciano de Almeida Freitas, chefe da gabinete da CET

Eliane Aparecida Morais, gerente da CET

Valter Caetano de Souza, gerente da CET

Dario Garcia Medeiros, superintendente da CET

José Miguel de Moraes Júnior, supervisor de Departamento da CET

Roberto José Minozzi Nogueira, supervisor de departamento da CET

Guilherme de Toledo Benazzi, diretor de Serviços de Transporte da São Paulo Transporte (SPTrans)

César Mecchi Morales, secretário adjunto de Serviços e presidente da Limpurb