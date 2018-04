Saída achada com o celular A luz do celular apontou o caminho, no meio da fumaça preta, para que o artista plástico de Parintins (AM) Adson Amazonas, de 33 anos, que há seis meses trabalha na União da Ilha, escapasse do barracão. "Salvou minha vida", conta. Ele foi acordado por volta das 7 horas de ontem com os gritos de "fogo".