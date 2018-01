Saiba quem foi Cerqueira César

Na região dos Jardins, um nome se destaca: Cerqueira César (1835-1911). A homenagem não está presente apenas no nome do bairro, mas também em uma cidade no interior paulista. O personagem em questão foi um político nascido em Guarulhos e que chegou a ocupar o cargo de presidente do Estado de São Paulo entre 1891, quando Américo Brasiliense caiu (por ocasião do afastamento de Deodoro da Fonseca da presidência), e 23 de agosto de 1892. Em seu lugar, assumiu Bernardino Campos.

César foi também senador da República, eleito em 1897, e um dos fundadores do jornal "A Província de S. Paulo", que no futuro viria a ser o Estadão. "Seu caráter assentava em duas qualidades básicas: era um homem bom e um homem do bem", descreveu o Estado na ocasião do aniversário de 50 anos de sua morte.

Republicano, César fez seus estudos na Faculdade de Direto do Largo S. Francisco, em São Paulo. O começo de sua carreira política ocorreu por volta da década de 1860, quando exercendo a profissão em Rio Claro, cidade do interior de São Paulo, se filiou ao Partido Republicano "galando postos de comando até se tornar um dos chefes mais queridos e ouvidos da agremiação".

Dentre os destaques em sua curta gestão como presidente do Estado, organizou a resistência contra os revoltosos da Revolução Federalista. Foi em sua gestão, ainda segundo o Estado do dia 26 de julho de 1961, que as bases administrativas do governo estadual foram criadas, derrubando antigas burocracias do período monárquico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morreu em 26 de julho de 1911, em uma noite de inverno, em sua residência no Largo da Liberdade. "Ao longo desse préstito, que chegou a assumir proporções nunca vistas, achavam-se representadas em largo número todas as classes sociais de São Paulo, desde o mais alto magistrado do Estado ao mais modesto operário das oficinas", escreveu O Estado de S. Paulo no dia depois de seu enterro.