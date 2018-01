Saiba quando é melhor pegar a estrada no feriado de 1º de maio

O motorista que for viajar neste feriado prolongado de 1º de maio deve evitar pegar a estrada a partir das 17 horas da quinta-feira, 30. Cerca de 520 mil veículos devem circular pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes entre a próxima quinta-feira, 30, e domingo, 3, feriado prolongado do Dia do Trabalho. A estimativa é da AutoBAn, concessionária do sistema, que liga a capital ao interior de São Paulo.

Segundo a empresa, os motoristas devem evitar o tráfego no sentido interior entre 17h e 20h de quinta-feira, 30, e das 9h às 13h de sexta-feira, 1º. Para voltar à capital, o motorista deve evitar sair entre 16h e 21h de domingo, 3.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da empresa monitora 24 horas todo o sistema viário, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego.

O SOS Usuário atenderá com 66 viaturas, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, caminhões-pipa e para apreensão de animais, autoguindaste e veículos de apoio. Este trabalho conta com uma equipe composta por 140 pessoas.

Além do Disque AutoBAn (0800-0555550), os usuários contam com 548 telefones de emergência, localizados a cada quilômetro nas duas pistas das rodovias.

Operação Caminhão

No domingo, 3, das 14h às 22h, os caminhões que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera, no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A fiscalização terá o apoio da Polícia Militar Rodoviária.