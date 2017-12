Saiba por que as árvores estão caindo em São Paulo

Em pouco mais de 20 dias, mais de 900 árvores caíram em São Paulo, uma delas matando uma pessoa dentro de um táxi em Higienópolis. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras contabilizou, aproximadamente, 600 quedas: 400 delas dia 29 de dezembro, 100 no dia 7 de janeiro e outras 100 em 12 de janeiro. Ventos acima de 80 km/h registrados no período, considerados "atípicos" pela Prefeitura, podem justificar o alto número de quedas.

Para a meteoróloga Samantha Martins, da Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, não se pode colocar toda a culpa na natureza. "Não existe nada de anormal, o período entre outubro e março é a época com maior incidência de chuvas historicamente." Ela explica que ventos e chuvas podem ter variação em diferentes áreas, mas que não foram registrados ventos muito mais fortes no fim de 2014 e começo de 2015. "As seguradoras costumam pagar danos para ventos acima de 54 km/h, e é normal que tempestades derrubem algumas árvores ou galhos, mas é preciso fazer prevenção."

O biólogo e pesquisador do Centro de Tecnologia de Recursos Florestais do IPT, Sérgio Brazolin, afirma que ventos acima de 80 km/h podem derrubar uma árvore saudável em qualquer cidade do mundo. Com a falta de planejamento urbano, duas situações principais acontecem: processo de envelhecimento das árvores que provoca deterioração da base, muitas vezes não visível, e fragilidade de sustentação quando a planta é feita em canteiros inadequados.

Ibirapuera. O principal parque da cidade foi um dos lugares mais afetados. O número de árvores caídas no dia 29 de dezembro foi tão alto que os portões amanheceram fechados ao público. Brazolin explica que no Ibirapuera existe uma equipe responsável por monitorar a vegetação, entretanto, por ser um local aberto, fica mais exposto às tempestades. "Ventos de 100 km/h são capazes de arrancar árvores saudáveis pela raiz, mas é possível que existam algumas fragilizadas." Para ele, transtornos como esses são também oportunidades para pesquisa. "É ruim que aconteça uma coisa dessas, mas agora a prefeitura deve estudar os motivos das quedas e analisar quais as espécies mais indicadas para reposição ou substituição."

O pesquisador ainda lembrou do caso da ponte de Tacoma, nos EUA. A construção, derrubada pelo vento quatro meses depois de sua inauguração em julho de 1940 (assista ao vídeo), foi um exemplo para a execução de novas pontes, e ele explica que o mesmo acontece com algumas árvores quando entram em atrito com o vento.

Plano de arborização."É necessário que haja diálogo entre poder público, academia e sociedade civil para saber o tipo de arborização adequada para São Paulo", salienta Brazolin. A vegetação diminui a sensação térmica em estações mais quentes, gera sombreamento e retém partículas de poluição. No entanto, "a arborização sempre perde na discussão da cidade, as ruas e calçadas são priorizadas", explica ele.

O pesquisador lembra que o monitoramento deve ser constante e criterioso. "A prefeitura tem feito, mas talvez não na velocidade necessária". Ele ainda afirma que, em caráter de urgência, é preciso ter mais cuidado em bairros com árvores mais antigas e em vias de maior circulação.

A prefeitura designou 62 equipes na manutenção de árvores e 93 em áreas verdes para minimizar o número de quedas. A população também pode ajudar entrando em contato pelo Sistema de Atendimento ao Cidadão, 156, ou Praças de Atendimento nas subprefeituras, quando houver algum incidente.