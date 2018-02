Saiba onde ficam as feiras livres do distrito de Vila Prudente

A região de Vila Prudente e Sapopemba tem 44 feiras livres, que oferecem produtos frescos e naturais para a população do bairro em todos os dias da semana, com exceção às segundas-feiras, de acordo com dados da Supervisão Geral de Abastecimento da Prefeitura de São Paulo.

A maior concentração de barracas fica na feira da Rua General Porfírio da Paz , que acontece às quintas-feiras. São 135 vendedores no mercado aberto do Jardim Grimaldi, bairro do distrito da Vila Prudente.

Confira a lista de feiras livres da região, seguidas do número de equipes e metragem:

Domingo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vila Prudente

Rua José Zappi - Vila Prudente - 56 - 327

Vila Alpina

Rua Dr. Vicente Giacaglini - Vila Bela - 87 - 511

Parque São Lucas

Rua Carlos César - Vila Divina Pastora - 74 - 467

Tolstoi

Rua Dr. Tolstoi de Carvalho - Sapopemba - 96 - 517

Parque Santa Madalena

Rua Almirante Otacílio Cunha - Pq. Sta. Madalena - 92 - 488

Jardim Elba

Rua Tomé da Rocha - Jd. Elba - 40 - 222

Cohab Sapopemba

Av. Arquiteto Vila Novas Artigas- Sapopemba - 16 - 66

Jardim Nova Sapopemba

Rua Carlos Cossia - Jd. Nova Sapopemba - 47 - 283

Terça-feira

Flor do Morro

Rua Catuaba - Vl. Alpina - 24 - 133

Jardim Tialha

Rua Pinto da Luz - Jd. Tialha - 65 - 391

Parque São Lucas

Rua Domingos Pires Brito - Pq. São Lucas - 61 - 353

Colorado

Rua Pedro Vitorato - Jd. Colorado - 61 - 277

Jardim Planalto

Rua Rio Hipiaugu - Jd. Olanalto - 84 - 418

Jardim Sapopemba

Rua João Lopes de Lima - Jd. Sapopemba - 21 - 129

Quarta-feira

Praça Santa Helena

Rua José dos Reis - Vila Zelina - 48 - 263

Vila Bela

Rua Pitinga - Vl. Bela - 64 - 364

Ana Clara

Rua Pascoal Ranieri Mazili - Vl. Ana Clara - 75 - 422

Vila Ema

Rua Padre Pedro Magnoni - Vl. Ema - 40 - 197

Pauliceia

Rua Hiléia Amazônica - Jd. Guairaca - 88 - 528

Independência

Rua Ernesto dos Santos - Jd. Independência - 11 - 55

Cohab Sapopemba

Rua Walter Rummel - Sapopemba - 73 - 388

Sapopemba

Rua Adutora do Rio Claro - Vl. Regente Feijó - 39 - 240

Fazenda da Juta

Av. Três Cruzamentos - Fazenda Juta - 4 - 28

Quinta-feira

Parque São Lucas

Rua Dr. José Cássio Soares - Parque São Lucas - 65 - 384

Vila Califórnia

Av. Mata Machado - Vl. Califórnia - 92 - 522

Vila Diva

Rua Solidônio Leite - Vl. Diva - 50 - 275

Sapopemba

Rua General Porfírio da Paz - Jd. Grimaldi - 135 - 766

Mascarenhas de Moraes

Rua Tenente Godofredo Cerqueira Leite - Jd. Sapopemba - 95 - 505

Rio Claro

Av. Lourival Fontes - Jd. Planalto - 55 - 288

Serra de Capivaruçu

Rua Águias Reais - Jd. Elba - 23 - 123

Sexta-feira

Vila Celeste

Rua Piancó - Vl. Celeste - 57 - 442

Vila Zelina

Rua Inhagapi - Vl. Zelina - 64 - 388

Vila Guarani

Rua João Rodrigues Pires - Vl. Guarani - 93 - 455

Jardim Independência

Rua Secundino Domingues - Vl. Prudente - 63 - 366

Amazônia

Rua Núbia - Vl. Tolstoi - 33 - 180

Maria Tereza

Rua Serra de Itabaiana - Pq. Santa Madalena - 57 - 300

Iguaçú

Rua José Domingues de Pontes - Jd. Ângela - 38 - 186

Sábado

Quinta das Paineiras

Rua São Luis do Paraitinga - Vl. Zelina - 888 - 495

Vila Belém

Rua Adutora do Rio Claro - Sapopemba - 72 - 407

Vila Reunidas

Av. Morais Costa - Vl. Reunidas - 91 - 527

Jardim Grimaldi

Rua Jardim Grimaldi - Jd. Grimaldi - 53 - 290

Fazenda da Juta

Rua Victoria Marconato Zonta - Jd. Sapopemba - 83 - 432

Vila Paulo Silas

Rua Antônio Fontoura Xavier - Vl. Paulo Silas - 29 - 174

Cohab Sapopemba l

Rua Felici Tosi - Sapopemba - 55 - 276