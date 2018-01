Saiba onde estão os pontos de alagamento em São Paulo

Marginal do Tietê abaixo da ponte Atílio Fontana: totalmente interditada por causa do alagamento

SÃO PAULO - A Companhia de Enhengaria de Tráfego (CET) registrava 52 pontos de alagamento na capital paulista por volta das 16h30 desta terça-feira, quando São Paulo ficou um caos por causa da forte chuva que caiu sobre a cidade. Durante o dia, esse número passou dos 60. Confira abaixo a lista de locais alagados:

Marginal do Tietê com R. João Tibiriçá, sentido Ayrton Senna

Acesso à Ponte Nova Morumbi com Av. Magalhães de Castro, sentido Interlagos

Rua Luciano Prata com Rua Alfonso Renaldo Gallucci, em ambos sentidos

Av. Dr. Ricardo Jafet com Rua Itapari, sentido capital

Túnel Anhangabaú, sentido bairro

Av. Jornalista Roberto Marinho com a Marginal do Pinheiros

Elevado Arthur da Costa e Silva (Minhocão), altura do retorno na Santa Cecília, sentido Penha

Av. do Estado com Rua João Teodoro, sentido Santana

Rua Coronel Marques Ribeiro, altura do número 536

Marginal do Pinheiros com a Rua Sumidouro, sentido Castelo Branco

Praça Leonor Kaupa, altura do número 100

Rua Glicério, altura do número 180

Av. do Estado com Viaduto Antonio Nakashima, sentido Ipiranga

Av. Dr. Ricardo Jafet com Rua Saioá, sentido capital

Av. Mofarrej com Av. Dr. Gastão Vidigal

Marginal do Tiete, altura do 916 no sentido Castelo Branco

Av. Santos Dumont com Rua Pedro Leon Schneider, sentido centro

Rua Ricardo Cavatton com Rua Hugo Dantola

Marginal do Tietê com Ponte das Bandeiras, sentido Ayrton Senna

Avenida Bartolomeu do Canto com Av. Nossa do Ó

Ponte do Aricanduva com a Marginal do Tietê

Rua Silveira da Mota com Rua Justo Azambuja

Avenida Faria Lima com Rua Cardeal Arcoverde, sentido Itaim Bibi

Rua Luís Gama com Rua Demóstenes Batista, sentido Imigrantes

Rua Coronel Marques Ribeiro, altura do número 526

Av. Zaki Narchi, altura do número 1052

Av. Olavo Fontoura, altura do número 1500, ambos sentidos

Av. Cruzeiro do Sul com Rua Vidal de Negreiros, sentido Santana

Marginal do Tietê com a Ponte do Tatuapé, sentido Ayrton Senna

Av. do Estado com Rua São Caetano, sentido Santana

Marginal do Tietê com a Rua Massinet Sorcinelli, sentido Castelo Branco

Mrginal do Tietê com a Ponte Atílio Fontana, sentido Ayrton Senna

Av. Aricanduva, altura do número 6896 no sentido Itaquera

Marginal do Pinheiros, altura do 2572 no sentido Interlagos

Marginal do Pinheiros, na rampa da Vila Leopoldina

Av. Marquês de São Vicente com Av. Tomas Edson, sentido centro

Av. Ordem e Progresso com Praça Delegado Amoroso Neto

Marginal do Pinheiros, altura do 1715 no sentido Interlagos

Marginal do Pinheiros com a Rua Eng. Teixeira Soares, sentido Interlagos

Av. Zaki Narchi com Rua Urupiara, em ambos sentidos

Rua Visconce de Taunay com Rua Sérgio Tomas, no sentido centro

Av. Marquês de São Vicente com Rua James Holland, ambos os sentidos

Rua Javaés com Rua Neves de Carvalho

Rua James Holland com Rua Padre Luiz Alves de Siqueira

Praça Jorge de Lima com Av. Vital Brasil, sentido bairro

Av. Inajar de Souza com Rua Ribeiro de Morais, sentido centro

Marginal do Tietê, altura do número 3800 no sentido Ayrton Senna

Avenida 23 de Maio com Viaduto Dr. Eusébio Steavaux, sentido aeroporto

Rua Maria Paula com Viaduto Jacareí

Av. Ermano Marchetti com Rua Eng. Aubertin, sentido Lapa

Av. Dr. Gastão Vidigal com Rua Mergenthaler, sentido Tietê

Av. 23 de Maio com Viaduto Gen. Euclides de Figueiredo, sentido aeroporto