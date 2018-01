Saiba onde estão os bares para fumante, ou como fugir deles

Antes, você poderia escolher entre as áreas de fumantes e não-fumantes em um mesmo estabelecimento. A partir desta sexta-feira, 7, com a entrada em vigor da lei antifumo, parte dos bares, restaurantes, casas noturnas e outros tantos estabelecimentos da cidade agora formam juntos uma grande área livre de fumo. Outras casas, contudo, foram ágeis em se adaptar às novas regras para que se possa fumar em espaços reservados. O melhor, portanto, é já sair de casa com alguma informação.

Veja também:

Saiba tudo sobre a lei e teste sua dependência

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assista ao vídeo da TV Estadão, que acompanhou a madrugada de blitze

Não importa se você fuma ou não. Dois repórteres da equipe do Guia (um fumante e uma não-fumante) destrincharam a nova legislação e ouviram 54 estabelecimentos para que você saiba onde pode fumar e onde não haverá mais fumaça na cidade (exceto, claro, a da poluição).

Ainda no começo da semana, bares como o Astor, na Vila Madalena, já haviam banido informalmente o cigarro, para que funcionários e clientes tivessem tempo de se reeducar. Mas as baforadas ainda compunham a atmosfera de casas como a Mercearia São Pedro, no mesmo bairro. No afamado reduto de jornalistas e escritores, era possível encontrar, em uma mesma mesa, defensores e críticos da nova lei. Um casal de amigos tinha acabado de sair de outro bar, por não poder fumar na calçada. Mas havia também fumantes mais compassivos. "Sou a favor da lei - vou fumar menos", dizia a produtora Patricia Andrade, de 29 anos.

Como você, muitos comerciantes ainda têm dúvidas sobre as mudanças. Na D-Edge, o cliente pode ser revistado antes de entrar. Na Taboo, o espaço reservado não atende às exigências da lei. A proibição, já em vigor na Europa e nos Estados Unidos, ainda deve render longos debates pela cidade, haja ou não cinzeiros na mesa. Saiba então aonde ir e o que dizer.

Área de fumantes

The Box. - Você vai ter de sair, mas pode fumar ali. Na The Box, o fumante pode optar por uma espécie de cartão ‘pré-pago’. Assim, não enfrenta filas no caixa e pode sair e retornar quantas vezes quiser. Basta apresentar o cartão. R. Pequetita, 189, V. Olímpia, 3895-4848. 4ª a sáb., 23h. R$ 60/R$ 120.

Na Vila Madalena - Localizados um de frente para o outro na R. Fidalga, o Filial e o Genésio terão calçadas ainda mais concorridas. Ali, os fumantes podem baforar à vontade. Mas só do lado de fora. Nos salões, o fumo é proibido. R. Fidalga, 254 (Filial) e 259 (Genésio), V. Madalena, 3813-9226. 17h/3h30 (6ª, até 4h30; sáb., 12h/3h30; dom., 12h/1h).

Na Vila Madalena, calçadas do Filial e Genésio vão ficar ainda mais concorridas. Foto: Tiago Queiróz/AE

Vira Lata - No restaurante os fumantes têm um lugar... à sombra. A entrada arborizada, com cinzeiros e almofadas, foi reservada para este público. R. Minas Gerais, 112, Higienópolis, 3258- 6093. 12h/15h (5ª, 6ª e sáb., também jantar).

Drops - O local, que funciona como um esquenta para a balada, tem um jardim na área externa. O movimento ali tende a crescer. R. dos Ingleses, 182, Bela Vista, 2503-4486. 4ª a sáb., 20h. R$ 15.

Ásia Generation - Frequentado por um público mais maduro, o Asia Generation passou por uma reforma e montou um deck ao ar livre. Pça. Procópio Ferreira, 5506-4903. 5ª à sáb., 22h30. R$ 45/R$ 100.

3p4 - Reformado, o 3p4 vai ser reaberto no dia 7 com pegada de balada. O espaço interno foi modernizado e os sócios aproveitaram a obra para ampliar a área externa. R. Bandeira Paulista, 676, Itaim Bibi, 3078-0288. 3ª a sáb., 20h.

De La Paix - Para provar um dos cerca de 200 rótulos de vinhos do bistrô De La Paix , os fumantes contam com quatro mesas na frente da pequena casa. R. Tupi, 844, Higienópolis, 3666-9841. 12h/17h e 19h/ 23h30 (dom., só almoço).

Trindade - No restaurante de Carlos Bettancourt você pode fumar (depois de saborear pratos da cozinha portuguesa) em uma das cinco mesas na calçada. R. Amauri, 328, Itaim Bibi, 3079-4819. 12h/15h30 e 19h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom, 12h/0h).

Bar da Praça - O bar instalou um balcão próximo à porta de entrada, para apoiar cinzeiros, petiscos,

bebidas e cotovelos. Pça. Vilaboim, 65, Pacaembu, 3826-2941. 12h/2h (2ª e 3ª, 18h/2h).

Pé de Manga - Com extensa área ao ar livre e três mangueiras centenárias, o bar e restaurante Pé de Manga tem espaço garantido para os fumantes. Como o ‘quintal’ é arejado, o fumo é liberado em todas as mesas externas. R. Arapiraca, 152, V. Madalena, 3032-6068. 18h/2h (6ª e sáb., 12h/2h; dom, 12h/0h).

Hi-Fi - O terraço que o Hi-Fi chama de ‘open sky’ (céu aberto) já estava previsto no projeto original de reforma. Foi então por acaso que o lugar virou o único ponto onde é permitido fumar ali. E a vista dá para uma paisagem super-urbana. R. Oswaldo Casimiro Muller, 46, Brooklin, 5505-1999. 5ª a sáb., 22h. R$20/ R$60.

Área de não-fumantes

The Box - Você vai ter de sair, mas pode fumar ali. Na The Box, o fumante pode optar por uma espécie de cartão ‘pré-pago’. Assim, não enfrenta filas no caixa e pode sair e retornar quantas vezes quiser. Basta apresentar o cartão. The Box. R. Pequetita, 189, V. Olímpia, 3895-4848. 4ª a sáb., 23h. R$ 60/R$ 120.

D-Edge - A partir do dia 7, a revista da D-Edge será reforçada. Quem tiver cigarro terá de deixar o maço na chapelaria. Aceitando ou não, o fumante será identificado com uma pulseirinha, para facilitar a monitoração. O proprietário da casa, Renato Ratier, diz que será permitido sair para fumar. Com a comanda paga, claro. Al. Olga, 170, Barra Funda, 3667-8334. 23h59 (dom., 5h). R$ 25/R$ 80.

Genial - Dos três bares da rede dos irmãos Altman na Vila Madalena - Genésio, Filial e Genial -, apenas o último não tem área para fumantes, porque não há mesas externas ali. Por via das dúvidas, o bar vai instalar grandes cinzeiros na calçada. Iniciativa que deveria ser copiada por aí. R. Girassol, 374, V. Madalena, 3812-7442. 17h/4h (sáb. 12h/4h; dom., 12h/2h30).

Dry - O público trintão e refinado do Dry, nos Jardins, vai ter de se adaptar. A casa costumava ficar cheia de gente e fumaça depois das 21h. Agora, só lá fora, no banquinho de madeira. Al. Padre João Manuel, 700, Jd. Paulista, 3729-6653. 18h/ 4h (fecha dom.).

Le Vin Bistro - Nem nas mesas na calçada é permitido acender o cigarro - não há divisão que isole a área interna da externa. Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-3924. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 23h).

Vegas - Facundo Guerra, do Vegas, fuma, mas já proibiu o cigarro na casa. Com pulseira, o cliente pode sair e voltar (apenas 15 pessoas por vez). Dois seguranças vão vigiar os ‘espertinhos’. R. Augusta, 765, Consolação, 3231-3705. 3ª a sáb., 23h30. (sáb. e dom., matinê, 18h). R$ 15/R$ 35.

No Vegas, pulseiras vão ser distribuídas aos clientes, mas só 15 saem por vez. Foto: Werther Santana/AE

Zucco - O deck do restaurante italiano Zucco é ótimo para não-fumantes. Apenas uma estante separa a área externa e, portanto, o fumo é proibido. R. Haddock Lobo , 1.416, Jd. Paulista, 3897-0666. 12h/0h30 (6ª e sáb., até 1h30; dom., até 0h).

Veloso - No bar Veloso, a vista na calçada lembra a de uma cidade de interior. E é possível aproveitá-la sem fumaça. Uma faixa amarela limita o local das mesas na calçada - e a área em que cigarro não entra.

R. Conceição Veloso, 56, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h (sáb., 13h/1h; dom., 16h/23h; fecha 2ª).

Amadeus - No restaurante Amadeus, quem quer distância de cigarro pode também se sentar na área externa. Por causa da cobertura, o fumo é proibido ali. R. Haddock Lobo, 807, Cerqueira César, 3061-2859. Seg. a sex., 12h/15h e 18h/0h (sáb., 12h/16h30 e 19h/1h dom., 12h/16h30 e 19h23h).