Saiba onde buscar atendimento gratuito para o seu pet em SP

SÃO PAULO - Animais na cidade de São Paulo podem ser atendidos gratuitamente em dois hospitais veterinários públicos na capital, um na zona norte e outro na zona leste. A prioridade é para donos de pets com poder aquisitivo limitado. Também prestam serviço à comunidade as unidades hospitalares ligadas a universidades e faculdades, a baixo custo em relação às clínicas privadas e com alguns serviços restritos.

Vinculados à Prefeitura de São Paulo, os hospitais veterinários públicos fazem consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicação e internação. O agendamento das consultas pode ser feito em postos localizados nas próprias unidades, nos bairros Tatuapé (zona leste) e Parada Inglesa (zona norte). Os moradores de São Paulo devem comparecer entre 9h e 15h, em dias úteis.

São exigidos o RG, CPF, um comprovante de endereço do município de São Paulo e cadastro nos programas sociais. Isso porque o serviço é prioritário para pessoas sem condições financeiras de pagar atendimento particular, como aquelas inscritas no Bolsa Família, entre outros programas. Protetores de animais cadastrados no sistema também têm prioridade.

Os hospitais oferecem atendimento a pelo menos nove especialidades clínica geral, ortopedia, oftalmologia, neurologia, cardiologia, oncologia, endocrinologia, dermatologia e odontologia.

Já em unidades de Medicina Veterinária das universidades, os valores variam de acordo com o serviço. Na comparação com clínicas particulares, porém, o custo é baixo. No Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, as consultas custam R$ 60 e um raio-X, entre R$ 70 e R$ 150. Em um Hospital veterinário privado, localizado em bairro nobre da zona sul da capital, a consulta é quatro vezes mais cara: R$ 240.

SERVIÇO

Hospitais veterinários públicos

Unidade Zona Norte: Av. General Ataliba Leonel, nº 3.194 - Parada Inglesa.

Telefone: (11) 2478-5305.

Unidade Zona Leste: Rua Serra de Japi, nº 168 - Tatuapé.

Telefone: (11) 2936-4745.

Hospital da Faculdade de Medicina Veterinária da USP

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87