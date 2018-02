Saiba o que abre no feriado de 1º de Maio em SP

SÃO PAULO - No domingo de 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalho, os Centros Educacionais Unificados (CEU) abrirão para atividades de esportes e lazer, nos horários habituais. Os serviços públicos municipais seguirão o seguinte esquema de funcionamento.

Abastecimento. Não abrirão os mercados municipais Kinjo Yamato. Lapa, Paulistano, Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel. Funcionarão: Central Leste, das 7 às 13h; Pirituba, das 7 às 14h; Guaianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela, das 8 às 13h.

Os sacolões municipais obedecerão aos seguintes horários: Jaguaré, das 6h30 às 13h; Brigadeiro, COHAB Adventista e João Moura, das 7 às 13h; Bela Vista, Butantã, Jaraguá, Piraporinha, Rio Pequeno e Freguesia do Ó, das 7 às 14h; Avanhandava, das 7 às 14h30; Estrada do Sabão, das 7 às 19h; Lapa, das 8 às 13h; Cidade Tiradentes, 8 às 14h. Estarão fechados os sacolões do Jaçanã, Santo Amaro e São Miguel. As feiras livres funcionarão nos locais e horários habituais.

Assistência Social. Funcionarão durante 24 horas os serviços de emergência e acolhida; Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência, Centros de Referência da Criança e do Adolescente e Centros de Acolhida (antigos albergues).

Não abrirão: Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social, Restaurante-Escola, Centros para Criança e Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social, Coordenadoria de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Cultura. Funcionarão no feriado: Bibliotecas Cassiano Ricardo, Cora Coralina, Roberto Santos, Viriato Correa e Monteiro Lobato, além dos Bosques de Leitura e ônibus Bibliotecas; Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (das 10 às 18h), Monumento à Independência (Capela Imperial), Museu do Teatro Municipal (das 10 às 17h), Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Teatros Artur Azevedo, Cacilda Becker, Décio de Almeida Prado, João Caetano, Paulo Eiró e Zanoni Ferrite.

Na Galeria Olido: Vitrine da Dança, das 10 às13h; Teatro Vocacional, das 15 às 20h; Sala Olido: 18h - Show Lanny Gordin; Cine Olido: sessões às 15 e 17h: Sala Paissandu: 19h - Espetáculo Sin Testear.

Esportes. Todos os Clubes da Cidade funcionarão apenas para atividades de esporte e recreação, nos horários habituais.

Saúde. Os hospitais, prontos-socorros e as AMAS 24 horas atenderão normalmente. As demais AMAS, as AMAS Especialidades e as Unidades Básicas de Saúde voltarão a funcionar na segunda-feira.

Subprefeituras. As Praças de Atendimento não funcionarão, reabrindo na segunda-feira.

Trabalho. Todos os Centros de Apoio ao Trabalho(CAT) e demais equipamentos mantidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Trabalho permanecerão fechados.

Verde e Meio Ambiente. Todos os parques municipais abrirão nos horários habituais.

Transporte. O transporte coletivo por ônibus funcionará com a frota utilizada aos domingos (50%).

Para atender ao público que assistirá à Etapa Brasileira de Fórmula Indy 300, nos dias 30 de abril e 1º de maio, no Anhembi, a SPTrans vai disponibilizar três linhas especiais com destino ao local do evento, saindo das regiões de Santana, Barra Funda e Aeroporto de Congonhas, com tarifas diferenciadas.

Linha: Expresso Aeroporto de Congonhas - Parque Anhembi

Sábado (30/04/2011) - Primeira partida: 6h/Última partida: 16h

Domingo (01/05/2011) - Primeira partida: 5h30/Última partida: 16h

Linha: Expresso Terminal Barra Funda - Parque Anhembi

Sábado (30/04/2011) - Primeira partida: 5h50/Última partida: 16h20

Domingo (01/05/2011) - Primeira partida: 5h50/Última partida: 16h20

Linha: Expresso Terminal Rodoviário Tietê - Parque Anhembi

Sábado (30/04/2011) - Primeira partida: 5h50/Última partida: 16h20

Domingo (01/05/2011) - Primeira partida: 5h50/Última partida: 16h20