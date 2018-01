Saiba o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes em SP

Neste feriadão de Tiradentes, alguns serviços não irão funcionar. A maior parte das repartições públicas não terá atendimento à população. Os transportes também terão horários alterados por causa da queda na demana. Confira abaixo o que abre e o que fecha em São Paulo durante o feriado prolongado.

Transporte coletivo - os ônibus e lotações da capital irão funcionar com frota normal para o dia no sábado e domingo (60% e 40%, respectivamente). Na segunda, a quantidade de coletivos nas ruas será reduzida, e apenas 85% da frota irá rodar. No feriado, a frota será como a de um domingo. Ônibus que atendem à Grande São Paulo, da EMTU, irão rodar com 70% da frota no sábado e segunda-feira, e 40% no domingo e feriado.

No Metrô, a quantidade de composições será reforçada nesta sexta-feira, para facilitar os acessos aos terminais rodoviários integrados às estações das linhas 1-Azul e 3-Vermelha. No sábado, domingo e segunda-feira, os trens circularão normalmente conforme o dia. No feriado, o intervalo entre os trens terá uma média de quatro minutos em todas as linhas. Na quarta, as estações abrirão mais cedo: às 4 horas nas linhas 1 e 3, e às 4h30 na linha 2-Verde.

Já a CPTM vai aproveitar a queda na demanda de usuários para fazer manutenções nas linhas. Por conta disso, a Linha 7-Rubi vai operar com intervalo de 24 minutos no feriado. A Linha 8-Diamante vai rodar com intervalo de 20 minutos no sábado e no domingo, e de 30 no feriado. Na Linha 9-Esmeralda, os trens vão circular até Presidente Altino, no sábado. Os passageiros deverão desembarcar nesta estação e fazer baldeação para a Linha 8-Diamante para seguir viagem até Osasco. A Linha 10-Turquesa o intervalo entre as composições será de 12 minutos entre as estações Luz e Mauá, e de 24 minutos entre Mauá e Rio Grande da Serra. Na Linha 11-Coral, o intervalo será de 20 minutos no feriado. Já na Linha 12-Safira, a espera entre as composições será de 26 minutos.

Correios - no sábado, todas as agências irão funcionar normalmente. No domingo e na terça-feira, feriado, apenas a agência do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, vai abrir. Na segunda, apenas unidades que ficam dentro de Poupatempos não abrirão - as outras funcionam normalmente.

Bancos - de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) todas as agências bancárias não terão expediente na terça-feira, 21. Contas e carnês que vencem no feriado podem ser pagos no dia seguinte, sem multa. Na véspera, todas os bancos abrirão normalmente.

Saúde - os hospitais e prontos-socorros funcionarão em regime de plantão no feriadão de Tiradentes. As unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) atenderão normalmente no sábado e na segunda-feira. No domingo e no feriado, funcionarão apenas as unidades 24 horas. As AMAs Especialidades voltarão a funcionar a partir de quarta-feira, assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Poupatempo - os postos, fixos e móveis, da capital paulista, Grande São Paulo e interior do Estado não irão funcionar na segunda-feira, 20, e terça, 21. Já o serviço de atendimento por telefone não funcionará apenas na segunda. No sábado, as unidades abrirão normalmente. O Poupatempo não funciona aos domingos.

Procon - o atendimento pessoal, dentro dos postos do Poupatempo só funcionarão no sábado. O serviço volta ao normal, tanto por telefone quanto pessoalmente, na quarta-feira, 22.

Detran - assim como as outras repartições públicas, o Detran só volta a funcionar na próxima quarta-feira.

Parques e clubes - todas os parques municipais e Clubes da Cidade funcionarão normalmente no feriado prolongado para atividades recreativas e acesso ao público.

Serviço social - funcionam sem interrupção as casas e centros de acolhida, a Central de Atendimento Permanente e de Emergência e os Centros de Referência da Criança e do Adolescente. Não abrem a Loja Social - Roda da Cidadania, o Agente Jovem, o Restaurante-Escola, os Centros para Criança e Adolescente e as unidades do Ação Família. O Centro de Referência de Cidadania do Idoso abre apenas na segunda-feira.

Administração pública - as praças de atendimento das subprefeituras e os Centros de Apoio ao Trabalho não funcionam nos quatro dias de feriado prolongado.

Teatros - os teatros municipais mantêm a programação no final de semana, mas ficam fechados segunda e terça. O Cacilda Becker, o Flávio Império e o Municipal estão em reforma.

Bibliotecas e centros de cultura - as bibliotecas de bairro fecham de domingo a terça. Já os ônibus-biblioteca não funcionam apenas na terça-feira. O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e a Galeria Olido fecham na segunda, mas abrem na terça. Nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e nos Clubes da Cidade haverá apenas atividades de lazer, recreação e esportes na segunda e terça-feira.

Feiras e mercadões - os únicos mercados municipais que fecham no feriado da terça-feira são os da Lapa e de São Miguel. Na segunda, fecham o Central Leste, Guaianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi e Vila Formosa. Funcionam na terça os sacolões da Bela Vista e Lapa, das 7 às 13h, e do Butantã, Cohab Adventista, Estrada do Sabão, João Moura, Santo Amaro e Cidade Tiradentes, das 7 às 14h. Na segunda-feira, funcionam os sacolões da Bela Vista, Butantã, Cohab Adventista, Cidade Tiradentes, João Moura e São Miguel. As feiras livres acontecem nos locais e horários habituais no feriado, mas estão suspensas na segunda-feira.