Saiba o que abre e o que fecha em SP no feriado de Corpus Christi

SÃO PAULO - Com o feriado de Corpus Christi na quinta-feira, 23, haverá mudanças no horário de funcionamento de repartições públicas e outros órgãos. Veja abaixo o que muda na cidade:

Rodízio. O rodízio municipal de veículos será suspenso na próxima sexta-feira, 24. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, na data continuam valendo as normas para a Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saúde. Na quinta-feira, 23, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial(AMA) funcionarão durante todo o dia. As AMAs abrem de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. As AMAs Especialidades fecham nos dias 23 e 24, mas atendem normalmente no sábado, 25. As AMAs que funcionam 24 horas abrem todos os dias, sem interrupção. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os Ambulatórios de Especialidades fecham nos dias 23 e 24, voltando a funcionar na segunda-feira, dia 27.

Cultura. Não funcionarão no feriado e nos dias 24, 25 e 26 os teatros Alfredo Mesquita, Décio de Almeida Prado, Flávio Império e Martins Penna, que estão em reforma. Os demais, incluindo o Municipal, terão sua programação normal. O Museu do Theatro Municipal não abrirá no dia 24.

Funcionarão a Galeria Olido, Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé e Centro Cultural São Paulo, Monumento à Independência, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, ônibus-Biblioteca e Pavilhão das Esculturas Brasileiras.

O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso funcionará no dia 23, das 10h às 18h, e nos demais dias, das 10h às 20h. As bibliotecas de bairro fecharão nos dias 23 e 24 e abrirão no dia 25. No dia 26, funcionarão apenas as que abrem aos domingos. A Biblioteca Mário de Andrade fecha no dia 23 e 26 e abre nos dias 24 e 25, das 10h às 17h. A Biblioteca Pública Circulante (Mário de Andrade) fecha nos dias 23 e 26, abre no dia 24, das 8h30 às 20h30, e no dia 25, das 10h às 17h. Os Bosques da Leitura só funcionam nos fins de semana.

Abastecimento. Funcionarão os mercados Kinjo Yamato (das 3h às 15h), Paulistano (6h às 18h), Central Leste (7h às 13h), Pirituba (7h às 14h), Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela (8h às 13h), Santo Amaro (8h às 14h) e Guaianases (8h30 à 13h). Não abrirão os mercados da Lapa, Pinheiros e São Miguel. No dia 24, todos funcionarão nos horários habituais.

Os sacolões abrirão nos seguintes horários: Jaguaré (das 6h30 às 13h), Santo Amaro (7h às 12h), João Moura (7h às 13h), Brigadeiro e Jaraguá (7h às 18h), Avanhandava, Bela Vista, Estrada do Sabão, Piraporinha e Rio Pequeno (7h às 19h), Butantã, Cohab Adventista e Freguesia do Ó (7h às 20h), Cidade Tiradentes (8h às 15h), Lapa (8h às 18h30) e São Miguel (8h às 20h). O do Jaçanã não funcionará. No dia 24, todos atenderão nos locais e horários habituais.

As feiras livres funcionarão normalmente nos dois dias, nos locais e horários habituais.

Assistência Social. No período de 23 a 26, funcionarão apenas os Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência, Centros de Referência da Criança e do Adolescente, Centros de Acolhida e Centro de Referência de Cidadania do Idoso.

Bancos. A Fenabram (Federação Nacional dos Bancos) informa que as agências bancárias ficarão fechadas no dia 23, mas terão expediente normal no dia 24.

Educação. Não haverá aulas nos dias 23 e 24, mas os CEUs abrirão todos os dias para atividades culturais e esportivas.

Esportes. Os Clubes da Cidade terão sistema de plantão e abrirão todos os dias para atividades esportivas.

Subprefeituras. As Praças de Atendimento não funcionarão neste período e só voltarão a atender na segunda-feira, 27.

Trabalho. As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e do Banco de Microcrédito da Cidade - São Paulo Confia não funcionarão nos dias 23 e 24. Algumas unidades voltarão a abrir no sábado, dia 25, e as agências do Banco São Paulo Confia apenas na segunda-feira, 27.

Verde e Meio Ambiente. Todos os parques municipais abrirão normalmente.

Notícia atualizada às 19h52.