Saiba o que abre e o que fecha em SP no feriado de 9 de Julho

SÃO PAULO - Saiba como será o esquema de funcionamento das repartições públicas municipais no próximo sábado, 9, Feriado de 9 de Julho, Dia da Revolução Constitucionalista de 1932.

Correios. Somente a agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos abre, das 9h às 17h.

Saúde. No dia 9, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionarão o dia todo, ininterruptamente. As AMAs 24 horas funcionam normalmente. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades fecham no feriado.

Abastecimento. Todos os mercados municipais abrirão nos seguintes horários: Kinjo Yamato, das 3h às 15h; Paulistano, das 6h às 18h; Pirituba, das 7h às 14h; Central Leste, das 7h às 18h; Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela, das 8h às 13h; Lapa e Pinheiros das 8h às 18h; Ipiranga, Penha, Santo Amaro e São Miguel das 8h às 19h; e Guaianases das 8h30h às 19h30.

Sacolões: Jaguaré, das 6h30 às 13h; Santo Amaro, das 7h às 12h; João Moura, das 7h às 13h; Piraporinha e Rio Pequeno, das 7h às 14h; Brigadeiro e Jaraguá, das 7h às 18h; Avanhandava, Bela Vista e Estrada do Sabão das 7h às 19h; Butantã, COHAB Adventista e Freguesia do Ó, das 7h às 20h; Lapa, das 8h às 14h; Cidade Tiradentes, das 8h às 15h e São Miguel, das 8h às 20h. Não funcionará o do Jaçanã.

Feiras livres funcionarão nos locais e horários habituais.

Assistência social. Nos dias 9 e 10 funcionam somente serviços de emergência e acolhida que atendem 24 horas, como abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência e os Centros de Acolhida (antigos albergues).

Cultura. Abrem as bibliotecas Cassiano Ricardo, Cora Coralina e Viriato Corrêa; Bosques da Leitura, Capela do Morumbi, Cada do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso; Arquivo Histórico de São Paulo, Galeria Olido, Monumento à Independência (Capela Imperial), Museu do Teatro Municipal, Ônibus Bibliotecas, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos e os teatros Municipal, Artur Azevedo, Cacilda Becker, João Caetano, Paulo Eiró e Zanoni Ferrite.

No Centro Cultural São Paulo as bibliotecas abrirão das 10h à 18h.

Educação. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) e Clubes da Cidade abrirão normalmente.

Subprefeituras. As Praças de Atendimento não funcionarão.

Trabalho. Não haverá atendimento nas unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e do Banco de Microcrédito da Cidade - São Paulo Confia.

Verde e Meio Ambiente. Todos os parques municipais abrem normalmente.