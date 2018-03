Saiba o que abre e o que fecha em SP durante o feriado prolongado

SÃO PAULO - Repartições públicas municipais da capital paulista funcionarão em horários alterados durante o feriado do dia 7 de Setembro, feriado nacional, e na véspera, 6.

Cerca de 1,9 milhão de carros devem circular pelas estradas do interior e litoral do Estado de São Paulo durante os quatro dias do feriado prolongado da Independência. O número representa um aumento de 14% em relação ao mesmo feriado do ano passado.

Veja o que abre e o que fecha no feriado:

Poupatempo. Os postos do Poupatempo fecham apenas no dia 7. No dia 6, as unidades da capital funcionarão normalmente, das 7 às 19 horas.

Saúde. Nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro, hospitais, prontos-socorros e serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionarão ininterruptamente. As AMAs tradicionais funcionarão das 7 às 19 horas e as Especialidades estarão abertas no sábado, 4, das 7 às 19 horas, mas não funcionam nos dias 6 e 7. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) permanecerão fechadas no feriado prolongado, voltando a funcionar na quarta-feira, 8.

Educação. Não haverá atividades na rede municipal de ensino nos dias 6 e 7, mas a programação cultural e esportiva nos Centros Educacionais Unificados (CÉUS) será realizada normalmente.

Transporte. No dia 6, segunda-feira, o transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo circulará com 70% de sua frota e, no dia 7, com 50%.

Esporte. Os Clubes Escola da Prefeitura abrirão para o uso do público nos dias 6 e 7, mas não haverá atividades regulares do programa.

Subprefeituras. As Praças de Atendimento das Subprefeituras permanecerão fechados nos dias 6 e 7 e voltarão a funcionar na quarta-feira.

Trabalho. As unidades do CAT (Centro de Apoio ao Trabalho) não atenderão ao público nos dias 6 e 7. Porém, no sábado, dia 4, o funcionamento será normal, das 8 às 13h.

Verde e Meio Ambiente. Todos os parques municipais abrirão no dia 6 nos horários habituais, com a exceção do Jardim da Luz. No dia 7, o funcionamento será normal.

Abastecimento. No dia 6, os mercados abrirão nos horários normais e no dia 7 o funcionamento será este: Kinjo Yamato, das 2h às 15h; Paulistano (Central), 6 às 18h; Central Leste, Vila Formosa e Teotônio Vilela, 7 às 13h; Pirituba, Vila Formosa; Pirituba, das 7 às 14h; Guaianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba e Tucuruvi, das 8 às 13h. Não abrirão os mercados da Lapa, Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel.

Os sacolões funcionarão nos locais e horários habituais no dia 6. No dia 7, no seguinte esquema: Santo Amaro, das 7 às 14h; Brigadeiro, Butantã, Cidade Tiradentes, Estrada do Sabão, Jaçanã, Jaguaré (só hortifruti), Jaraguá, João Moura, Lapa e Piraporinha, das 7 às 14h; Rio Pequeno e Freguesia do Ó, das 7 às 15h; Cohab Adventista e São Miguel, 8 às 13h; e Bela Vista, 8 às 14h. As feiras livres não funcionam às segundas-feiras e no dia 7 atenderão nos locais e horários habituais.

Assistência Social. Os serviços de emergência, acolhida e albergue, são fornecidos 24 horas ininterruptamente: Abrigos / Casas de Acolhida, CAPE - Central de Atendimento Permanente e de Emergência, tels. 3228-5554 / 3228-2092 / 3228-5668; Centros de Referência da Criança e do Adolescente (CRECAs) e Centro de Acolhida - (antigos albergues).

Os seguintes serviços permanecerão fechados durante o feriado: CRECI - Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social - Roda da Cidadania, Agente Jovem, Restaurante-Escola São Paulo, Núcleos Sócio-educativos e Centro de Referência Ação Família - CRAF.

Cultura. Não funcionarão os Teatros Alfredo Mesquita, Décio de Almeida Prado, Flavio Império e o Municipal, que estão em reforma. Os demais terão programação normal nos dias 6 e 7. A Biblioteca Mário de Andrade permanece fechada por reforma. As bibliotecas de bairro fecham apenas no dia 7. No dia 4 o funcionamento será normal e no dia 5 abrem as unidades Álvares de Azevedo, Cora Carolina, Padre José de Anchieta e Raul Bopp. As bibliotecas que têm programação marcada para os dias 4, 5, 6 e 7 funcionarão normalmente. Consultas pelo site da Secretaria de Cultura. A Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato fecha nos dias 3 e 4 e abre nos dias 5 e 6.

Os demais equipamentos culturais obedecerão ao seguinte esquema: Sítio da Ressaca, abre das 9 às 17h no dia 7; Casa do Bandeirante, do Grito, Modernista, do Tatuapé e Capela do Morumbi, abrem nos dias 4,5 e 7, das 9 às 17h; Centro Cultural São Paulo, abre nos dias 4,5 e 7 das 10 às 22h; Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, abre nos dias 4 e 5, das 10 às 20h, e no dia 7, das 10 às 18h, com apresentação do Vocacional a partir das 20h; Galeria Olido, atenderá nos dias 4,5 e 7 das 13 às 20h, programação no site da Galeira Olido, e no dia 6, Confraria da Leitura, às 18h30; Monumento à Independência (Capela Imperial) abre todos os dias, das 9 às 17h, e fecha no dia 6: Museu do Teatro Municipal, abre todos os dias das 10 às 17h, e fecha no dia 6; Orquestra Experimental de Repertório, Escola de Bailado, Balé da Cidade e Escola Municipal de Iniciação Artística não abrirão; Escola Municipal de Música só abrirá para o público no dia 4; Divisão de Arquivo Histórico abre só no sábado, 4, das 9 às 17h; os Bosques da Leitura funcionarão no dia 5, das 9h30 às 16h.