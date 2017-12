Saiba o que abre e o que fecha em São Paulo no domingo de eleição

SÃO PAULO - No próximo domingo, 3, primeiro turno das eleições para a Presidência da República, Governos de Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas em todo o País, o funcionamento das repartições públicas municipais terá esquema diferenciado. Confira o que muda:

Abastecimento - Os mercados Paulistano, Lapa, Pinheiros, Santo Amaro, São Miguel e Kinjo Yamato não abrirão; Central Leste, Guaianases e Teotônio Vilela funcionarão das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 14h; Vila Formosa, Ipiranga, Penha, Sapopemba e Tucuruvi, das 8h às 13h.

Os sacolões Brigadeiro, Cohab Adventista, Butantã, Estrada do Sabão, Jaçanã, Jaguaré, Jaraguá, João Moura, Piraporinha, Rio Pequeno e Santo Amaro abrirão das 7h às 13h; Lapa, das 7h às 14h; Avanhandava, das 7h às 14h30; Freguesia do Ó, das 7h às 15h; Bela Vista, Cidade Tiradentes e São Miguel, das 8h às 14h.

Atendendo à solicitação do Tribunal Regional Eleitoral, a Supervisão Geral de Abastecimento, por meio de Portaria publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de terça-feira, 28, suspendeu, em caráter excepcional, as feiras livres que, direta ou indiretamente, prejudicam o acesso aos locais de votação. Veja a relação.

Assistência Social - Os serviços de emergência, acolhida e albergue são fornecidos 24 horas ininterruptamente. São eles: Abrigos/Casas de Acolhida, Cape - Central de Atendimento Permanente e de Emergência (3228-5554/ 3228-2092/ 3228-5668), Centros de Referência da Criança e do Adolescente e Centro de Acolhida.

Permanecerão fechados: Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social - Roda da Cidadania, Agente Jovem, Restaurante-Escola São Paulo, Núcleos Sócio-Educativos e Centro de Referência Ação Família.

Cultura - Todos os prédios da Secretaria Municipal de Cultura permanecerão fechados.

Educação - Os 23 Centros Educacionais Unificados (CEUs) não terão atividades de recreação e esportes nos dias 2 e 3 por terem sido requisitados pelo Tribunal Regional Eleitoral como locais de votação.

Esportes - Os Clubes Municipais abrirão normalmente, nos horários habituais, para as atividades de lazer e esportes da população.

Saúde - Os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionarão normalmente. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades não abrem e voltarão a funcionar na segunda-feira, dia 4.

Subprefeituras - As Praças de Atendimento permanecerão fechadas e reabrirão no dia 4.

Trabalho - Todos os Centros de Apoio ao Trabalho (CATs) permanecerão fechados e reabrirão no dia 4.

Transporte - Haverá operação especial de transporte público para as eleições com reforço da frota correspondendo a 85% de um dia útil.

Verde e Meio Ambiente - Todos os parques municipais funcionarão normalmente.