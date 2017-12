Saiba o que abre e o que fecha em São Paulo no dia das eleições e no feriado

SÃO PAULO - Confira como será o esquema de funcionamento das repartições públicas municipais no próximo domingo, 31, quando haverá o 2º Turno das Eleições para a Presidência da República, e para a terça-feira, 2, Feriado de Finados. Na segunda-feira, 1º, o expediente será normal.

Abastecimento

Não funcionarão no dia 31, os mercados municipais Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel. Os demais abrirão nos horários habituais.

No dia 2 abrirão, das 7h às 13h, os mercados municipais Central Leste, Guaianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela; das 7h às 14h, o de Pirituba, e das 7h às 15h, o Kinjo Yamato.

No dia 31, os sacolões Brigadeiro, Cohab Adventista, Butantã, Estrada do Sabão, Jaçanã, Jaguaré, Jaraguá, João Moura, Piraporinha, Rio Pequeno e Santo Amaro abrirão das 7h às 13h; Lapa, das 7h às 14h; Avanhandava, das 7h às 14h30; Freguesia do Ó, das 7h às 15h; Bela Vista, Cidade Tiradentes e São Miguel, das 8h às 14h.

No Feriado de Finados não funcionarão os sacolões Avanhandava, Brigadeiro, Jaguaré, Jaraguá, Piraporinha, Rio Pequeno e Santo Amaro. Os demais atenderão nos locais e horários habituais.

Atendendo à solicitação do Tribunal Regional Eleitoral, a Supervisão Geral de Abastecimento, por meio de Portaria publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de terça-feira, 28, suspendeu, em caráter excepcional, as feiras livres que, direta ou indiretamente, prejudicam o acesso aos locais de votação.

Assistência Social

Nos dias 31, 1º e Finados, só funcionarão os serviços de emergência e acolhida que atenderão 24 horas, ininterruptamente: Abrigos/Casas de Acolhida, CAPE - Central de Atendimento Permanente e de Emergência, Centros de Referência da Criança e do Adolescente (Crecas) e Centros de Acolhida (antigos albergues).

Bancos

As agências bancárias funcionarão em horário normal, somente na segunda-feira, 1º.

Cultura

No dia 31 não haverá atividade nos teatros, bibliotecas, casas históricas e de cultura, centro cultural e da juventude, que voltarão a funcionar na segunda-feira (1º) nos horários habituais. Na Galeria Olido, o funcionamento será o seguinte: 9h às 20h, Exposição Life on Line of Life; 13h às 20h, atendimento ao público e exposição projeto incubadora; 14h, Mostra Internacional de Cinema: Pequeno Alien; 16h, Mostra Internacional de Cinema: Querido Muro de Berlin; 18h, Mostra Internacional de Cinema: programa F.J. Ossang; e 20h, Mostra Internacional de Cinema: Doctor Chance.

No Finados, vão funcionar: Casa do Bandeirante, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Casa do Grito, Capela do Morumbi, Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da Juventude, Monumento à Independência, Museu do Teatro Municipal (das 10h às 17h), Galeria Olido, com atendimento ao público das 13 às 20h e a programação pode ser conferida no site www.galeriaolido.sp.gov.br; e os teatros municipais Artur Azevedo, Cacilda Becker, Décio de Almeida Prado, João Caetano, Paulo Eiró e Zanoni Ferrite.

Educação

No dia 31, não haverá atividades nos CEUS, com volta às aulas no dia 1º. No Finados, as unidades não funcionarão.

Esportes

Não haverá atividades nos clubes da cidade no dia 31. No Finados, as unidades abrirão para atividades recreativas e esportivas.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que, nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionarão o dia todo, ininterruptamente. As AMAs abrem de segunda a sábado, inclusive em 1º de novembro e no dia do feriado (2 de novembro), das 7h às 19h. As AMAs que funcionam 24 horas abrem todos os dias sem interrupções. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades fecham em 31 de outubro, abrem no dia 1º de novembro e fecham em 2 de novembro, voltando a funcionar na quarta-feira, dia 3.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento das Subprefeituras não funcionarão no dia 31 e no Finados. No dia 1º, o atendimento será normal.

Trabalho

Os Centros de Apoio ao Trabalho e as unidades do Programa São Paulo Confia funcionarão no dia 1º no horário normal. Fecharão no dia 31 e no Finados.

Transporte

No domingo, 31 de outubro, haverá operação especial de transporte público para as eleições, sendo que a frota será reforçada, correspondendo a 85% de um dia útil. Nos dias 30, 1º e no Finados, a frota utilizará 70% de um dia útil.

Verde

Todos os parques municipais abrirão nos dias 31, 1º e no Finados. O parque do Jardim da Luz não abre às segundas-feiras.

Correios

No dia 1º, as agências dos Correios irão funcionar normalmente. Já no dia 2, as agências fecham, com exceção das que normalmente abrem aos domingos e feriados. Algumas poderão ter o horário reduzido ou o funcionamento suspenso por conveniência, demanda de serviços ou garantia de segurança. O horário normal de atendimento das agências está disponível no site dos Correios, no link http://www.correios.com.br/servicos/agencias/default.cfm.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará normalmente das 8h às 22h. Para informações sobre o funcionamento das agências, ligar 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades). Para registrar sugestões, elogios ou reclamações, o número é 0800 725 0100.