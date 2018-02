Saiba o que abre e o que fecha em São Paulo nesta sexta

SÃO PAULO - Esta sexta-feira, 28, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais de São Paulo devido ao Dia do Servidor Público. Segundo a prefeitura, todos os mercados, sacolões e feiras livres funcionarão nos horários e locais habituais. Os parques municipais também abrirão normalmente.

Nas outras repartições, o atendimento ao público seguirá o seguinte esquema:

Assistência Social

Vão funcionar os serviços de emergência e acolhida, oferecidos 24 horas, ininterruptamente: Abrigos / Casas de Acolhida, CAPE - Central de Atendimento Permanente e de Emergência (24 horas) - 156 / 3258-9449, Centros de Acolhida (antigos albergues) e CRECI - Centro de Referência de Cidadania do Idoso (das 9h às 18h).

Cultura

Vão funcionar a Biblioteca Mário de Andrade, incluindo a Circulante, Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (das 10h às 18h), Galeria Olido, Teatro Municipal (bilheteria aberta das 10h às 17h e programação normal), Teatro Paulo Eiró, Teatro Zanoni Ferrite, Teatro João Caetano, Teatro Cacilda Becker, Teatro Décio de Almeida Prado, Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Monumento à Independência (Capela Imperial), Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Pavilhão da Culturas Brasileira, Ônibus Bibliotecas, Bosques da Leitura e Ponto de Leitura do Piqueri.

Educação

Não haverá aulas, mas os CEUs (Centros Educacionais Unificados) abrirão para atividades culturais e de lazer nos horários habituais.

Esportes

Os Clubes da Cidade e os Clubes Escola abrirão para atividades esportivas e de lazer nos horários habituais.

Saúde

No dia 28, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionarão ininterruptamente.

As AMAs tradicionais abrem de segunda a sábado, inclusive no dia 28 de outubro, das 7h às 19 horas. As AMAs Especialidades fecham e funcionarão normalmente no sábado (29). As AMAs que funcionam 24 horas abrem todos os dias, sem interrupções.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os Ambulatórios de Especialidades fecham e voltam a funcionar na segunda-feira, dia 31.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento não funcionarão, retornando à atividade na segunda-feira (31).

Trabalho

As unidades do CAT - Centro de Apoio ao Trabalho não funcionarão, voltando ao normal na segunda-feira (31), das 7h às 18h. O banco de microcrédito São Paulo Confia atenderá normalmente, exceto as agências Santana, Centro, Interlagos, Jabaquara e Lapa.