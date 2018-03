Saiba o que abre e fecha no feriado do aniversário de SP

SÃO PAULO - Por causa do feriado em comemoração aos 457 anos da cidade de São Paulo, na terça-feira, 25, algumas repartições públicas municipais terão o expediente suspenso.

Veja também:

Cerca de 1,5 milhão de veículos devem deixar SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Transporte. No dia 24, o Sistema de Transporte Coletivo utilizará 70% de sua frota e, no dia 25, colocará em circulação 50% da frota.

Correios. No dia 24, as agências dos Correios na capital paulista funcionarão normalmente. No dia 25, aniversário da cidade, as agências dos Correios da capital estarão fechadas. As unidades nos demais municípios da região metropolitana funcionarão normalmente.

Bancos. Não haverá atendimento bancário dia 25 de janeiro, terça-feira, porém as agências abrem normalmente. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo) e os carnês que vencerem nessa data poderão ser pagos no dia 26, sem incidência de multa.

Saúde. No dia 25, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica ambulatorial (AMA) funcionarão ininterruptamente. As AMAs que funcionam 24 horas abrem todos os dias sem interrupções. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades fecham no dia 24 de janeiro e voltam a atender na quarta-feira, 26.

Abastecimento. No dia 25, terça-feira, os mercados municipais não abrirão, com a exceção do Central Leste e do Vila Formosa, que funcionarão até às 13h, e do Teotônio Vilela, que atenderá até às 14h. No dia 24, todos os que funcionam às segundas-feiras, abrirão nos horários habituais. A lista completa está disponível no site da Secretaria de Coordenação da Subprefeituras.

Os sacolões não atenderão no dia 25, com a exceção do Estrada do Sabão e da Lapa, que funcionarão até às 13h. No dia 24, todos os que funcionam às segundas-feiras, atenderão nos locais e horários habituais. A lista completa está disponível no site da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras.

As feiras livres funcionarão nos locais e horários habituais no dia 25. Não há férias livres às segundas-feiras.

Assistência Social. Nos dias 24 e 25 vão funcionar (24 horas) os seguintes serviços: Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência (tels.3228-5554, 3228-2092, 3228-5668), Centros de Referência da Criança e do Adolescente e Centros de Acolhida (antigos albergues). Permanecerão fechados: Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social, Restaurante-Escola, Centros para Criança e Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social.

Cultura. Os teatros distritais e o Teatro Municipal, as bibliotecas, pontos de leitura e Bosque da Leitura, Monumento à Independência e a Casa do Grito não abrirão. A Biblioteca Mário de Andrade, que estava em reforma, será reaberta para o público no dia 25.

Vão funcionar nos horários habituais os Sítio Morrinhos e da Ressaca, a Casa do Bandeirante, Casa Modernista, Casa do Tatuapé e Capela do Morumbi.

No dia 25 a Galeria Olido funciona normalmente. Só não acontecerão as seguintes atividades: Vitrine da Dança, Ponto de Leitura e o Espaço Expositivo. O Cine Olido abre no feriado com sessões às 15h - São Paulo Sociedade Anônima: 17h - O Homem que virou Suco: e 19h30 - Cidade Oculta. No Centro de Dança Umberto da Silva, de 24 a 30, haverá o III Encontro Internacional de Contato Improvisação.

O Centro Cultural São Paulo fecha no dia 24 e funciona no dia 25, assim como o Centro Cultural da Juventude.

Educação. Nos dias 24 e 25 os CEUs vão abrir para as atividades do Programa Recreio nas Férias, no horário habitual. As creches municipais que funcionam em sistema de plantão não atenderão nos dias 24 e 25.

Esportes. Não há atividade nos Clubes da Cidade às segundas-feiras. No dia 25, todos estarão abertos para as atividades de esporte e lazer do Programa Recreio nas Férias, nos horários habituais.

Subprefeituras. As Praças de Atendimento das Subprefeituras não funcionarão nos dias 24 e 25.

Trabalho. Os CATs - Centros de Apoio ao Trabalho, CATs Móveis, Tenda do Trabalhador e as unidades do banco de microcrédito São Paulo Confia (instalada nestes postos e nas Subprefeituras) não atenderão ao público no dia 24, segunda-feira.

Os postos fixos do São Paulo Confia funcionarão na segunda-feira, das 9h às 15h, e no feriado permanecerão fechados. Todos os serviços serão normalizados na quarta-feira, 26.

Verde e Meio Ambiente. Todos os parques municipais abrirão nos dias 24 e 25, com a exceção do Jardim da Luz que permanece fechado às segundas-feiras.

Poupatempo. Os postos fixos e móveis na capital (Sé, Luz, Santo Amaro, Itaquera e Cidade Ademar) não vão funcionar, não funcionarão no dia 25. No dia 24, e a partir de quarta-feira, 26, o atendimento será realizado normalmente.

Informações sobre todos os serviços prestados pelo Poupatempo podem ser obtidas no site www.poupatempo.sp.gov.br ou através do Disque Poupatempo (0800 772 36 33 - ligação gratuita).

Procon. Postos de atendimento pessoal (dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera) funcionam no dia 27 normalmente das 7h às 19h. No dia 25, não haverá atendimento. Os núcleos regionais da Fundação Procon-SP funcionarão normalmente no dia 24 e 25 de janeiro. O atendimento telefônico (151) e eletrônico, fax (3824-0717), audiências e administrativo não funcionarão nos dias 22, 24 e 25.