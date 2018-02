Saiba o que abre e fecha na sexta-feira de Finados em SP

Bancos

Fecham no feriado.

Mercados e feiras municipais

Funcionam no horário normal. Apenas os Mercados Paulistano, Kinio Yamato, Lapa e São Miguel não abrirão nesta sexta-feira de Finados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cultura

As bibliotecas de bairro fecharão no feriado e no domingo, mas abrirão no sábado normalmente. O Teatro Municipal permanecerá fechado, mas seu museu abrirá das 10h às 18h, todos os dias.

Shoppings

A maioria abre nesta sexta-feira, 2, com horário de domingo, das 14h às 20h.

Ciclofaixa

As ciclofaixas de lazer serão ativadas nesta sexta-feira, 2, e no domingo, das 7h às 16h.

Parques

Todos os parques abrirão no horário normal.

Rodízio

Será suspenso nesta sexta-feira, 2.