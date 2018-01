Saiba o que abre e fecha em São Paulo no feriado de 7 de setembro

SÃO PAULO - Nesta quarta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, os serviços de atendimento à população em na cidade de São Paulo seguirão o seguinte esquema:

Bancos. Os bancos estarão fechados para atendimento ao público nesta quarta, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As contas de consumo (água, luz, telefone) e os carnês que tiverem vencimento no dia 7 de setembro poderão ser pagos na quinta-feira, 8, sem incidência de multa.

Correios. Apenas a agência dos Correios no aeroporto de Guarulhos funcionará durante o feriado, das 9h às 17h. As demais agências na capital e Grande São Paulo permanecerão fechadas.

Abastecimento. O funcionamento dos mercados municipais obedecerá aos seguintes horários: Kinjo Yamato, das 3h às 15h; Paulistano (Central), das 6h às 18h; Central Leste, das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 14h; Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi, Vila Formosa e Teotônio Vilela, das 8h às 13h; Guaianases, das 8h30 às 13h. Não abrirão os mercados da Lapa, Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel.

Os sacolões atenderão nos seguintes horários: Jaguaré, das 6h30 às 13h; Santo Amaro, das 7h às 12h; City Jaraguá e João Moura, das 7h às 13h; Jaraguá e Brigadeiro, das 7h às 18h; Lapa, das 7h às 18h30; Avanhandava, das 8h às 13h, Bela Vista, Estrada do Sabão, e Rio Pequeno, das 7h às 19h; Piraporinha, das 7h às 14h; Freguesia do Ó, Butantã e COHAB Adventista, das 7h às 20h; Cidade Tiradentes, das 8h às 15h; e São Miguel, das 8h às 19h.

As feiras livres funcionarão nos locais e horários habituais.

Assistência Social. Vão funcionar 24 horas os Abrigos/Casas de Acolhida, CAPE- Central de Atendimento Permanente e de Emergência (156 / 3258-9449) e os Centros de Acolhida (antigos albergues). Não abrirão a Loja Social, o Centro de Referência de Assistência Social, a Coordenadoria de Assistência Social, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e o Centro de Referência de Cidadania do idoso.

Cultura. Não abrirão: O Beco do Pinto, Bibliotecas de Bairro, Biblioteca Mário de Andrade, Biblioteca Pública Circulante (Mário de Andrade), Bosques da Leitura, Casa da Imagem e do Som, Casa do Sertanista, Arquivo Histórico Municipal, Escola Municipal de Bailado, Escola Municipal de Iniciação Artística, Escola Municipal de Música, Solar da Marquesa de Santos, Teatros Alfredo Mesquita, Artur Azevedo, Décio de Almeida Prado, Flávio Império, Marins Penna, Paulo Eiró e Zanoni Ferrite. O Teatro Municipal permanecerá aberto para as visitas monitoradas que já foram pré-agendadas. A bilheteria funcionará das 10h às 17h.

Vão funcionar: Capela do Morumbi, Casa do Bandeirante, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Casa do Grito, Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (das 10h às 18h), Galeria Olido, Monumento à Independência (Capela Imperial), Museu do teatro Municipal (das 10h às 18h), Ônibus Bibliotecas, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos, Teatro Cacilda Becker e Teatro João Caetano.

Educação. Os CEUS (Centros Educacionais Unificados) só abrirão para atividades culturais, de lazer e esporte nos horários habituais.

Esportes. As unidades dos Clubes da Cidade abrirão apenas para as atividades de lazer, esporte e recreação, nos horários habituais.

Saúde. No dia 7 de setembro os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionarão o dia todo, ininterruptamente.

As AMAs tradicionais abrem de segunda a sábado, inclusive no dia 7 de setembro, das 7h às 19 horas. As AMAs Especialidades fecham dia 7 e funcionam normalmente na quinta-feira (8). As AMAs que funcionam 24 horas abrem todos os dias, sem interrupções.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Ambulatórios de Especialidades fecham no dia 7 de setembro, voltando a funcionar na quinta-feira, dia 8.

Subprefeituras. As Praças de Atendimento não funcionarão.

Trabalho. As unidades dos Centros de Apoio ao Trabalhador (CATs) e do banco de crédito São Paulo Confia não funcionarão.

Transporte. O sistema de transporte coletivo por ônibus circulará com 50% da frota utilizada nos dias úteis.

Verde e Meio Ambiente. Todos os parques municipais funcionarão nos horários habituais.