Saiba mais sobre o novo parque Campo de Marte

Onde vai ser o parque Campo de Marte?

O parque vai ficar próximo a pista do aeroporto Campo de Marte e campos de futebol localizados ao lado do Sambódromo do Anhembi, que fica no bairro de Santana, zona Norte

Há previsão de encerrar as atividades do aeroporto Campo de Marte?

A intenção do prefeito João Doria (PSDB) é reduzir a operação aérea, permitindo apenas pousos e decolagens de helicópteros e retomar o resto do terreno;

Quanto do terreno será utilizado para o parque Campo de Marte?

A área que será utilizada tem 406 Mil metros quadrados, 20% da área total. O parque vai ocupar uma extensa área verde dentro do Campo de Marte e o espaço ainda deve ganhar um museu aeroespacial;

Qual é a área que será usada para o Museu Santos Dumont?

O Museu Santos Dumont deve ocupar uma área de 70 ou 100 mil metros quadrados, e os outros 300 mil ou 320 mil metros quadrados serão o parque;

Qual a previsão de abertura do parque Campo de Marte?

Ainda não é possível saber quando o parque deve começar a funcionar;

Como será a construção do parque Campo de Marte?

A construção está dividida em três fases: a primeira com a criação do museu Santos Dumont e o parque; a segunda fase é a desativação do Campo de Marte como pista de pouso e no lugar será um centro poliesportivo; e por último a terceira fase envolve os hangares, que no local terá um grande polo cultural para gastronomia, artes plásticas, teatro e cinema;