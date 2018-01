Saiba como calcular o valor do IPVA 2010 em São Paulo A Secretaria da Fazenda (Sefaz) de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 10, as alíquotas para cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2010. De acordo com a pasta, haverá uma queda média de 9,3% no valor do imposto no Estado. Confira abaixo como calcular o preço que vai ficar a sua taxa: