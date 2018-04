Sai que é sua, Deus! Galvão Bueno ainda espera um milagre: "Que Deus ilumine Dunga nesta terça-feira!" - repetiu várias vezes durante a transmissão do GP da Espanha. O locutor passou a corrida de domingo torcendo descaradamente por Neymar e Ganso, mas, em sã consciência - coisa que nunca foi seu forte -, até ele sabe que as chances dos meninos do Santos na seleção são as mesmas de Barrichello no Mundial de pilotos.