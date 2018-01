Sai que é sua, d. Odilo!

Neymar calou seus críticos no Programa do Jô: não caiu uma só vez durante a entrevista!

Será o Benedito?

Se o Vaticano é mesmo isso tudo que dizem, não seria nenhum absurdo amanhã ou depois surgirem indícios de compra de votos no conclave que elegerá o novo papa. Só se fala disso em Brasília!

Calma, tchê!

Por que diabos o técnico Dunga continua de mal com a vida? Quanto mais o Internacional vence no campeonato gaúcho, mais ele se irrita com a imprensa em geral e as arbitragens, em particular.

Ô, raça!

Para se ter uma ideia da completa desmobilização da turma do 'Ocupe Wall Street', os caras não se reuniram nem para rezar no sétimo dia da morte do escritor francês Stéphane Hessel, autor de Indignai-vos, o livrinho manifesto que fez a cabeça da rapaziada para o movimento nas ruas do centro financeiro de Nova York em 2011.

Antes só

A quantas anda a vida de solteiro de José Serra? Desde que se separou, o ex-governador não dá mais a menor bola pro PSDB. Só se fala de outras coisas no partido?

Índice Universal

A notícia de que Edir Macedo entrou para a lista de bilionários da revista Forbes dá uma boa noção do poder aquisitivo da nova classe média brasileira: sobra cada vez mais dinheiro para o dízimo no salário do trabalhador.

O torcedor brasileiro não leva fé em nada! Duvidava até bem pouco tempo que viveria o suficiente para assistir a uma Copa do Mundo ou a uma Olimpíada no País, da mesma forma que agora se faz de morto sobre a possibilidade real de um papa brasileiro.

Ninguém comenta nada nas ruas sobre as chances de d. Odilo Scherer no conclave do Vaticano! Sabe-se até que ele está na pista, mas - e daí? - o Felipe Massa também está! A diferença é que, no caso do piloto, nem a imprensa esportiva, ufanista como ela só, fala em "favoritismo brasileiro".

Por mais que os jornais estejam acreditando à vera na vitória do cardeal-arcebispo de São Paulo, o povão talvez prefira não criar falsas expectativa, mas, que ninguém se iluda, se o próximo papa for mesmo nosso, o País vai vibrar com o feito como há muito não comemora um título internacional dessa grandeza.

Quem sabe, então, a gente não recupera a fé de um dia ganhar um Prêmio Nobel, o Oscar de filme estrangeiro, o título de Miss Universo e o tão sonhado assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né não?

Papa essa Brasil! Vamos lá, galera: "Sai, sai da frente, sai que d. Odilo é chapa quente!"

Que fase!!!

Depois de fazer as contas na ponta do lápis, o craque

Lionel Messi

relativizou sua

queda de rendimento: perdeu apenas três jogos no mesmo período em que

Eike Batista perdeu US$ 19,4 bilhões!