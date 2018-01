Sai lista tríplice para escolha do novo diretor do MAC Saiu ontem a lista tríplice levada ao reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas, com os nomes definidos por conselho para a escolha do novo diretor do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP: Tadeu Chiarelli, Raquel Glezer e Murillo Marx. Não há prazo definido para que o reitor faça sua decisão, mas o fim do mandato da atual diretora do museu, Lisbeth Rebollo Gonçalves, termina dia 17. O escolhido terá como maior desafio fazer a ocupação, quando pronta, da nova sede da instituição, no prédio onde funcionava o Detran, de frente para o Parque do Ibirapuera.