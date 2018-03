Sai hoje restituição de IPVA de carro roubado Começa hoje a restituição do IPVA para pessoas que tiveram seus veículos roubados ou furtados em 2010. O primeiro lote será destinado aos que registraram a ocorrência no primeiro trimestre. Não é preciso fazer nenhuma solicitação; basta não estar inadimplente e ter feito o boletim de ocorrência. O beneficiário pode verificar o valor no site www3.fazenda.sp.gov.br. O dinheiro ficará à disposição do proprietário no Banco do Brasil. O Estado devolverá R$ 11,9 milhões aos contribuintes, referentes a 43,5 mil veículos.