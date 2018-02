Sai do ar perfil de fotos de usuárias do metrô O perfil no Facebook Bom Dia Metrô, de fotos em close de decotes e partes do corpo de passageiras da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), estava fora do ar na noite de ontem. A ação ocorreu no mesmo dia em que o Estado publicou matéria sobre polêmica criada na rede social por causa da divulgação das imagens, sem o conhecimento das mulheres. Nem o Facebook nem os autores do Bom Dia Metrô foram encontrados para comentar a desativação.