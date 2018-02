Saem das ruas os PMs que juíza havia afastado Catorze dias depois da execução da juíza Patrícia Acioli, a PM do Rio cumpriu ontem sua ordem de afastar do patrulhamento das ruas cinco policiais. A titular da 4.ª Vara Criminal de São Gonçalo foi assassinada no dia 11, na frente de sua casa. Os PMs estavam lotados no 12.º Batalhão de Niterói, para onde foram transferidos depois de problemas disciplinares no 7.º BPM de Alcântara (São Gonçalo).