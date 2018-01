Sacoleiros são roubados e forçados a tirar roupa Um ônibus de sacoleiros que saiu de Três Lagoas (MS) para São Paulo foi assaltado por dois bandidos armados, terça-feira à noite na Rodovia Marechal Rondon, próximo de Bauru. Os dois colocaram cones na estrada, pararam o ônibus e obrigaram o motorista a seguir até uma plantação. Os passageiros tiveram de descer, tirar a roupa e ficar só com as peças íntimas. A dupla roubou R$ 60 mil e, antes de fugir, trancou os 31 passageiros, os dois motoristas e o guia turístico no bagageiro. Eles conseguiram sair 40 minutos depois.