SAC da Polícia Civil começa a funcionar hoje O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Polícia Civil, ferramenta criada para a população poder reclamar do mau atendimento ou da demora para o registro de boletins de ocorrência em DPs da capital, começa a funcionar hoje. Por enquanto, o serviço estará disponível em quatro delegacias seccionais: Norte, Leste, Itaquera e São Mateus. Receberá as queixas, dúvidas e sugestões do cidadão pelo telefone 3815-5446, das 8h às 20h e por fax (3031-5446) e e-mail (sac-decap@policiacivil.sp.gov.br).