Sabores da região estarão em festival Restaurantes e quituteiros de 79 cidades da região têm até dia 18 para inscrever, no site www.sabordesaopaulo.com.br, pratos típicos no Festival Sabor SP. A ideia é que as receitas valorizem os ingredientes produzidos nos arredores. A final regional acontece dia 27 no Senac Sorocaba. Os 5 melhores pratos farão parte de guia da Secretaria de Turismo.