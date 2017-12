Sabesp vai pagar parte do custo da transposição do Paraíba do Sul

Ao contrário do informado durante o anúncio do projeto de interligação entre a bacia do Rio Paraíba e o Sistema Cantareira, os investimentos exigidos pela obra não serão financiados integralmente pelo governo. Ainda que parcialmente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) será obrigada a participar do projeto orçado em R$ 500 milhões.

A Sabesp confirmou que o investimento ficará sob sua responsabilidade, mas não informou se o montante contará com alguma participação do governo estadual, seu acionista majoritário. Um representante do governo paulista afirmou que a estruturação do financiamento do projeto está sendo avaliada, mas declarou que "possivelmente" a concessionária assumirá os gastos.

O plano de investimento da Sabesp para 2014, que não engloba as medidas emergenciais adotas para enfrentar a atual crise hídrica, soma R$ 2,6 bilhões. Segundo dados da Secretaria de Planejamento, desse total, R$ 1,4 bilhão é capital próprio da companhia. O restante seria obtido por operações de crédito.

Especificamente para os serviços de abastecimento de água, a Sabesp esperava investir R$ 980 milhões. Somadas, apenas a transposição e a exploração do volume morto do Cantareira totalizam R$ 580 milhões.